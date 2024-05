"STIGAO JE POZIV OD ĐOKOVIĆA, MISLILI SMO DA JE PREVARA" Kako je Novak PROMENIO ŽIVOT mladom teniseru? Sve sam tada razumeo!

Jakub Menšik trenutno je najmlađi teniser u top 100 na ATP listi. Ovaj 18-godišnjak nalazi se na 74. poziciji, a u velikom intervjuu za francuski "Ekip" otkrio je kako je za njegovu karijeru najzaslužniji Novak Đoković.

Sve je krenulo od neočekivanog poziva...

- Odmarali smo se kada je, pravo niotkuda, stigao telefonski poziv od Đokovića. Bio sa srpskog broja koji nismo znali. Mislili smo da je prevara, ali je to zaista bio on. Novak je moj idol, možete da zamislite koliko sam bio radostan - otkrio je Menšik, pa dodao:

- Teretana, ručak, oporavak… Sve što je on radio, radio sam i ja. Mnogo stvari sam tada razumeo. Gledao sam ga, trudio da analiziram kako on funkcioniše, kako se zagreva, rasteže, oporavlja. On mi je preporučio mnoge kontakte, dao nam telefonske brojeve. Mnoge stvari su došle na mesto zahvaljujući njemu. Bilo je to pred Vimbldon, tako da sam mogao da posmatram njegove specifične pripreme za gren slem turnir, sve one sitne detalje svakodnevnog života.

Zatim je istakao i kako je Novak njegova inspiracija.

- Moja teniska inspiracija je Đoković. Zbog njega sam počeo da igram tenis, bez njega ne bih bio ovde gde sam. San mi je dvoboj sa njim na Australijan openu. Naravno, ja bih pobedio - uz osmeh je zaključio Jakub Menšik.

