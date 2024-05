MILOŠ VUČEVIĆ RASKRINKAO ALEKSIĆA: Vi ste mi juče rekli da ubrzam kada sam govorio o Kosovu i Metohiji, DA TO NIJE VAŽNO!

Miloš Vučević, mandatar za sastav nove Vlade, odgovorio je danas poslaniku Miroslavu Aleksiću koji ga je optužio da prilikom iznošenja ekspozea o mnogim temama nije pričao.

- Kažete ništa nisam rekao u ekspozeu o mnogim temama. Vi lično me niste slušali. Juče sam napomenuo da mi je jedan poslanik govorio da ubrzam kada sam govorio o Kosovu i Metohiji. Vi ste mi rekli da preskočim to. Da ne govorim i da ne čitam, da ubrzam, da skratim, da se ponavljam, da to nije važno, vi lično. Vi lično ste mi rekli da ne govorim o Kosovu i Metohiji toliko i da je to previše - rekao je Vučević.

