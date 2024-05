ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Svoja nacionalna uverenja promeniti neću, makar nikad više ne bio na vlasti!

- Kažu mi da se bavim nacionalnim temama koje nemaju veze sa građanima na lokalu. Kada kažem da Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika koji neće da se snebiva da kaže da će voditi srpsku politiku, koji će raditi u interesu svog naroda i neće se toga stideti, ne znam kako to nema veze sa građanima. U ovom momentu to ništa nije manje važno od lokalnih tema, a ja o njima mogu da pričam do sutra, za razliku od onih koji me kritikuju što ne pričam o lokalnoj politici. Pa ja to radim već 14 godina i u toj oblasti se još nije pojavio čovek u Srbiji koji me je pobedio. Ako pričamo o školama, vrtićima, parkovima, igralištima, socijalnim merama i svim onim stvarima koje smo obezbedili Beograđanima, ako dođemo do rekonstrukcije ulica i sređivanja parkova, opozicija na tom polju tek nije konkurentna, pošto ljudi koje predlažu nemaju dan jedan iskustva u tim oblastima, a kamoli nekih rezultata - rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, odgovorivši na kritike da se bavi nacionalnom, a ne lokalnom politikom.

- Ako neko misli da se ne tiče građana da li ćemo sutra učiti decu u školama kako da promene pol dok su maloletna, ne znam koga se to tiče. Ako neko misli da se ne tiče građana da li ćemo na Skupštinu Grada Beograda da zakačimo šarenu, homoseksualnu, zastavu i da je izjednačimo sa srpskom i beogradskom, kako traži ovaj Veselinović, ako to nije pitanje za građane, ne znam onda za koga je. Ako neko misli da nije pitanje građana da ljudi koji žive u Srbiji, a koji iznose secesionističke stavove, ugrožavaju teritorijalni integritet, ruže i skrnave srpsku istoriju, ako ti postupci nisu za osudu i ne tiču se građana, koga se tiču - upitao je on.

Naglasio je da su u ovom momentu nacionalne teme podjednako značajne, ako ne i značajnije nego lokalne.

- Od izuzetne važnosti je kako će se buduća beogradska vlast postaviti u odnosu na ključne nacionalne teme i probleme sa kojima se danas susrećemo. Sve ovo o čemu sam govorio u najmanju ruku je podjednako važno, ako nije i važnije od nekih lokalnih tema. Kao što je važno i to da li ćemo imena simbola Beograda opet dati na prodaju ili ćemo sa tom praksom jednom za svagda završiti. Zato sam odlučio da Beogradskoj areni vratimo njeno izvorno ime. Ja sa time izlazim pred ljude, a oni koji to neće i koji budu hteli ove što bi da se ušarene, ili ove što pljuju rođeni narod i državu u kojoj žive, neka slobodno izvole pa neka daju njima da im vode Beograd, sa takvim nacionalnim stavovima i sa nula dana staža i iskustva iz lokalne politike. Meni kruna sa glave pasti neće sigurno ukoliko se ljudi odluče za njih ali, takođe, neću promeniti ni svoje stavove i uverenja po pitanju nekih stvari, pa makar nikad više ne bio na vlasti - rekao je Šapić.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.