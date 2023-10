ABRONOŠA OTKRIVA SOČNE DETALJE! Mucku draga nabila rogove, Nemoćni zbog ponosa završio kod doktora

Još jedna nedelja prepuna novih informacija. Drage moje abronošice, prosto ne znam odakle bih krenula. Ali ajde od onog najsočnijeg. Dugo se nismo bavili životom jednog fudbalera. Zvaćemo ga Mucko. On je samoživ, umišljen da je najbolji frajer u gradu i tako se i ponaša. Bio je u vezi s jednom pevačicom, koja mu je nabila rogove.

E, sad je manji od makovog zrna. Nema ga nigde. Povukao se i ćuti. Nema više te sile da je on, pa on. A nju ćemo da zovemo Maza. Muva se ta s kim stigne. Mazu ne zanima da l' je oženjen, razveden, da li je u vezi ili slobodan, bukvalno daj šta daš. Slobodna je u ponašanju i godine su je stigle, pa se trudi što više da se pokaže, doduše u fizičkim atributima. Skida se gola, dopisuje se s njegovim kolegama i sve je to došlo do njega.

Malo je reći da je Mucko poludeo. Toliko je besan da je počeo od muke da muca. Posvađali su se na krv i nož, i to pred prijateljima. Udario tuk na luk. Shvatio fudbaler da ga je njegova draga godinama obmanjivala, pa bi sada da ispravlja krive Drine, ali to tako ne ide.

Bila je s njim, čak mu je i krpice kupovala, ali zato je sa strane švrljala sve u šesnaest. Sad je njegov kolega Loki došao na red. Voda je po inostranstvu, naravno, mazi je i pazi je, ali ne želi da je predstavi kao devojku jer mu služi za zabavu. Svesna je ona toga, ali je ne zanima, njoj je važno samo da ima ko njene hirove da finansira. Voli ona dobro da jede, da izlazi, da se provede, a sopstvene pare ona čuva za svoje poslove. To vam je tako u šoubiz svetu. Idemo mi dalje. Red je malo i političare da potkačimo.

Moćnika ćemo da zovemo Nemoćni. Od stresa, straha, problema je zanemoćao. Bio je veoma aktivan u ljubavnom smislu, ali toga nema više. Ponos mu je pao i nikako da se povrati, pa je prošle nedelje potražio pomoć najpre psihologa, potom urologa, a sad i seksologa. To što je haos u državi ga i ne muči toliko koliko ono što je njemu najvažnije - bogat ljubavni život.

Ljubavnica se požalila i on je video da mu govori istinu. To ga je ubilo. Noćima ne spava, a stručnjaci kažu da je sve od stresa. Muke ga snašle, i to ozbiljne. Da bi mogao da radi kao funkcioner, najpre mora da povrati svoju muškost. Da l' će uspeti, videćemo. Političari su to, oni se uvek snađu. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

