ABRONOŠA VAM OTKRIVA NEVIĐENO DO SAD! Alfa maznula 200 evra u pozorištu, Krompirčići žickaju pare za gradnju

Leto polako prolazi, ali tračevi nikad. Sijaju li, sijaju. Ove nedelje saznali smo dve škakljive informacije. Jedna se tiče poznate glumice, zvaćemo je Alfa, a o drugoj ćemo malo kasnije.

Dakle, predstavnica sedme umetnosti hoće da napusti zemlju zbog sramote i da se povuče na neko vreme, i to zbog prevare. Izbio je veliki skandal u jednom pozorištu. To se desilo pre nekoliko meseci, a sad je pukla bruka. Mislila je da će se zataškati, ali i glumci vole da tračare, pa je krenulo sve više da se priča. Sad je svi gledaju ispod oka, a Alfa, koliko god jaka bila, ne može to da izdrži. Evo o čemu se radi. Tokom jednog komada videla je da koleginica ima 200 evra u tašni. Mislila je da je niko neće videti i iskoristila je gužvu da napravi problem. Nije ona želela da ukrade novac, već da smesti koleginici na koju je ljubomorna. Uzela je taj novac i stavila ga u tašnu kod te na koju je ljubomorna zbog toga što ona dobija uglavnom noseće uloge. Slučajno se našao neko od zaposlenih i video šta je uradila. On joj je skrenuo pažnju. Ni predstavu nije mogla da odigra kako treba jer je uhvaćena na delu. Izašla je na scenu skroz zbunjena, nervozna i jedva je čekala da se završi komad da brže-bolje pobegne. Tom radniku je zapretila da će napraviti haos ako zucne, ali eto, saznalo se, pa sad svi znaju. Interesantno je da je skinuta s predstojećeg pozorišnog repertoara, a još uvek informacija nije postala javna. Kako je krenulo, biće uskoro.

Do tada idemo do jedne slavne porodice. Nećemo da ih razdvajamo. Neka se zovu Krompirčići. Oni su nedavno svi porodično odlučili da se bave izgradnjom. I to je sve okej, nego što su za saradnike pokušali da vrbuju pevače sa estrade. Princip je sledeći: Krompirčići su glavni investitori, ali s novcem dobrostojećih pevača, koji će unapred da im daju pare za izgradnju. Dva pevača Muki i Loki su pristali, ali ih je treći Joki izbacio iz kuće. Izbio pravi kurcšlus. Zapravo Joki jedini shvatio šta je u pitanju. Odmah je pozvao pola estrade i upozorio na Krompirčiće. Ali oni ne odustaju. Plac su uzeli, još samo da nađu ko će sve to da finansira. Znate kako kaže ona stara poslovica - dok je ovaca, biće i vune. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

