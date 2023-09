ŠOK OBRT! Milan Stanković napustio manastir zbog nje, a nije Rada: Vraća se na estradu na velika vrata, ovo su SVI DETALJI

Milan Stanković u najvećoj tajnosti priprema veliki povratak na estradu, i to na nagovor koleginice i prijateljice Jelene Karleuše!

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, on je po povratku iz Crne Gore, gde je proveo nekoliko nedelja u manastirima tokom leta, odlučio da uđe u muzički studio i otpeva jednu pesmu koju je odavno napisao, a koja mu je duže vreme stajala u fioci nakon što je odlučio da kaže "zbogom" estradi.

- Milan i dalje ima želju za monaštvom. To uopšte nije upitno. Ali nakon što mu je iguman manastira u kom je boravio uskratio blagoslov za iskušeništvo, jer je smatrao da je još rano za taj korak u duhovnom životu, on je to prihvatio, pa se posle nekoliko dana spakovao i krenuo za Beograd. Tu je došao na ideju da se opet posveti muzici na svoj način i da estradi pokaže sebe u nekom novom svetlu. Odmah je otišao u muzički studio i snimio pesmu, što se kaže iz prve. U pitanju je jedna od njegovih najemotivnijih pesama koje je ikada otpevao, a za koju je autor muzike i teksta. Toj odluci je najviše kumovala, ni manje ni više, nego Jelena Karleuša, koja ga je svakodnevno nagovarala da se aktivira. Milan se u početku nećkao, ali kada je video kako ga ona hvali na sva usta i podržava i kako su svi sa oduševljenjem prihvatili baladu "Ludilo", koju je on za Jelenu napisao dok je bio u manastiru, rešio je da doradi tekst i njegova nova, povratnička pesma je završena - priča naš izvor i dodaje:

- Da bi otvorio novo poglavlje u životu i karijeri, Milan je sakrio slike sa Instagrama na kojima ima dugu kosu i ostavio samo one profesionalne, vezane za muzičku karijeru. Iako se poslednjih godina retko oglašavao na društvenim mrežama, njegove objave su uglavnom bile vezane za posete crkvama i manastirima, odakle je objavljivao fotografije. To su mnogi shvatili upravo kao nagoveštaj povratka muzici i bili su u pravu. Pesma će izaći uskoro bez najave. Milan zasad ne planira da se vraća nastupima, niti želi da daje intervjue. Svi navijaju i za duet s Karleušom, tako da ništa nije nemoguće. Za ovu njegovu odluku zna vrlo mali broj ljudi, a među njima su i Rada Manojlović i Vesna Zmijanac, koje su oduševljene i jedva čekaju da Milan zablista starim sjajem - završava naš izvor.

Podsetimo, Jelena je nedavno u intervjuu za Kurir ispričala kako je došlo do neočekivane saradnje sa Milanom na njenom novom albumu "Omega", pa nam je otkrila da je baladu "Ludilo" dobila na poklon od pevača.

- Milan se sa ovom pesmom vratio na scenu na pravi način i na velika vrata. On je za mene jedan od najtalentovanijih mladih pevača i sigurno će se duet desiti u budućnosti. Ovo je samo spoj neverovatne sličnosti u energijama i u mentalitetu i možda ludilu, kako se pesma i zove. Muziku za pesmu sam dobila od Milana na poklon. Ja sam njega zvala još za "Insomniju", ali tad tu saradnju nije odobrio Saša Popović. Još tad mi se Milan sviđao. Ali, evo desilo se da 150 godina kasnije mi imamo zajednički rad na ovako divnoj pesmi - rekla je tada JK, a onda se osvrnula i na Milanov povratak na estradu:

- Zašto se ne bi vratio na estradu? Ja ne znam stvarno gde je on otišao, ali svako ima svoje razloge i svoje borbe i odluke. Milan je nestvarno talentovan, a svi talentovani ljudi su čudaci i veliki emotivci rođeni na pogrešnoj planeti mediokriteta. On je izabrao da se bori s tim demonima okretanjem Bogu. Milan zaslužuje veliki povratak i album koji će ga staviti na mesto u muzičkom svetu koje mu pripada. On je nešto izmešu Joksimovića i Merlina, samo potpuno svoj. Poseduje veliki kvalitet - rekla je JK.

