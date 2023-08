MILAN STANKOVIĆ NAPISAO PESMU U MANASTIRU, PA JE DAO KARLEUŠI! Nastala je u najtežim životnim trenucima za pevača, ovo su DETALJI

Jelena Karleuša prethodnog vikenda objavila je svoj novi album "Omega", a jedna od pesama koja je privukla najviše pažnje je balada "Ludilo", za koju je muziku komponovao Milan Stanković.

Ova informacija naišla je na opšte oduševljenje jer se sa ovom kompozicijom Milan vratio na scenu, makar i kao autor, i to nakon višegodišnje pauze i povlačenja sa estrade.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskom pevaču, Milan je muziku za ovu baladu komponovao dok je prolazio kroz težak period u privatnom životu, pa je stoga i cela pesma vrlo setna.

- Pesma "Ludilo" je nastala dok je Milan imao velikih privatnih problema. Ta seta se oseća i u samoj pesmi. Najveći deo kompozicije je napisao dok je baš bio u depresivnoj fazi koja je imala oscilacije, što se čuje i u samoj muzici. Tada mu je i majka bila bolesna, to mu je bio najstresniji period. Ni sam u tom trenutku nije znao da li tu pesmu želi za sebe jer se bio jako razočarao u estradu. Početna ideja mu je bila da ova pesma bude nastavak jedne od njegovih najemotivnijih balada "Perje", koju je takođe sam radio. Kad se te dve pesme poslušaju jedna posle druge, zaista predstavljaju celinu. Početak pesme je iskomponovao dok još nije otišao u manastir, a završio ju je dok je već duži period boravio u manastiru Podmaine. Tamo je u keliji uveče, nakon molitvenog pravila, imao vremena da dugo razmišlja o melodiji - priča naš izvor i dodaje kako je pesma završila kod "male od skandala":

- Kad je shvatio da više ne želi da se bavi pevanjem i da definitivno neće da snimi tu pesmu, u njoj je video emociju koju je mogla da snimi samo JK. Oduvek je želeo saradnju s njom. Milan nikad nije prežalio što nije snimio "Insomniju" s Jelenom, ali to tada Saša Popović nije dozvolio a on nije mogao ništa da uradi bez njegove saglasnosti. Inače, Jelena je jedna od retkih pevačica sa estrade koja Milana nije zaboravila i s kojom je on ostao u kontaktu i nakon što se povukao. Kada je čula muziku, Karleuša se oduševila i bez razmišljanja je odlučila da je snimi za jedan od dva albuma koji su upravo izašli. Tekst za ovu pesmu napisala je Ljilja Jorgovanović, što je bio "šlag na torti" - završava naš izvor.

