IGUMAN ODLUČIO, NIŠTA OD MILANOVOG ISKUŠENIŠTVA: Monah otkrio detalje: Mora još da se uči trpljenu i molitvama!

Milan Stanković neće krajem avgusta obući mantiju i postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori!

Naša ekipa opet je posetila ovaj manastir u blizini Budve kako bismo saznali od monaha koji se tu podvizavaju da li je Milan dolazio u svetinju od našeg poslednjeg obilaska i da li ima nekih novosti o pevaču, koji se poslednjih godina skoro potpuno povukao iz javnosti i posvetio duhovnom životu.

U manastiru smo porazgovarali s jednim sabratom.

- Brat Milan nije bio u manastiru tokom ovog leta, bio je za vreme velikog vaskršnjeg posta. Iako je imao, a i dalje ima želju da krene monaškim putem, stav igumana i bratije je da je ipak još rano da zvanično bude pridodat kao iskušenik, tj. našem bratstvu. Mora da prođe još vremena. Milan mora da nauči da se još više usavršava u trpljenju i molitvi. To je za njegovo duhovno dobro. Milan je tu odluku prihvatio kao blagoslov, što i jeste. Najavio se ocu igumanu da će doći sad za vreme gospojinskog posta, da nam pomogne u poslušanjima pred manastirsku slavu, koja je 28. avgusta. U ovom periodu imamo puno poseta i posla, tako da će nam biti od pomoći - rekao nam je ovaj monah, pa se prisetio kako je izgledao Milanov boravak u manastiru dok je sa njim tu boravila i njegova majka, o čemu je nedavno Kurir prvi ekskluzivno pisao.

- Milanova majka, sestra Milena, kod nas je bila oko mesec dana, možda malo više. Bratija joj je čitala molitve, a jeromonah ju je pomazivao i svetim uljem. Sa svojim sinom po telu sestra Milena je redovno prisustvovala i bogosluženjima u crkvi. Sila božja se u nemoći pojavljuje, pa je tako i njoj boravak ovde prijao, te je dobila duhovno i fizičko okrepljenje. Milanu je to bilo jako važno da i majku privede Bogu i crkvi. Njemu je čudo koje je doživeo ovde otvorilo nove duhovne horizonte - završava naš sagovornik.

Podsetimo, prilikom naše prethodne posete ovom manastiru sagovornik nam je rekao da se Stanković trudi da bude pravi hrišćanin, što je za svaku pohvalu.

- Ovaj manastir je njegovo duhovno mesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i najbolje mesto za to je manastir. Trenutni iguman i propovednik, otac Rafailo, učitelj je i uzor, koji pomogne čoveku da neke nedoumice reši. Milan je donekle to pronašao kroz ličnost našeg igumana. Samo hrišćanstvo, ka čemu Milan ide i trudi se da takav bude, jeste veliki trud i donekle natčovečanski napor u odnosu na njegov prethodni život. Milan želi da bude pravi hrišćanin, što je veoma pohvalno - istakao je tada jedan drugi sabrat ove obitelji, koji je insistirao da ostane anoniman.

