ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Selju išamarao prijatelj, Mafija postao žigolo!

Druge moje abronošice, ova nedelja je posvećena žestokim momcima, ali u ovoj priči bi se reklo da su naši akteri kriminalci na baterije. Evo o čemu se radi. Poznati krimi-džimi, zvaćemo ga Seljo, pokazao je ko je i šta je. Pre nekoliko godina je u nekom poslu "preko bare" prevario svog ortaka Mračnog, neka se tako zove, koji je tek nedavno saznao da je izmanipulisan. Mračni je pozvao Seju da se nađu na piću i nastao je kurcšlus. Najpre mu je predočio činjenice, a onda je primenio silu. Doduše u Seljinom slučaju nije morao da bude previše grub. Posle dva šamara je sve priznao i sam skinuo skupoceni "roleks" s ruke i dojučerašnjeg prijatelja molio za oproštaj. Citiraću Selju: "Evo "roleks", samo nemojte da me bijete." A Seljo ko Seljo trudi se da bude cenjen i poštovan u svom kraju, a sad mu se svi smeju. Daleko je on od opasnog momka da vam ja kažem. Voli da izlazi po kafanama, da se opija, izigrava mangupa, juri lokalne sponzorušice, iako je oženjen, kao srećno. Glumi samo tako, a kada mu na crtu stanu ozbiljni likovi, pokazuje svoje pravo lice. Seljo je izdominirao svojim strahom i dokazao da nema pravo glasa i da samo ženi u kući može da izigrava mangupa. Verovatno ni njoj više. Niti ima kredibilitet, totalno smešna priča.

foto: Kurir štampano

Idemo dalje. Još jedan opasan momak se zaigrao. I on je bio jak u svoje vreme, ali je to prošlo, a on nikako da se pomiri s tim. Neka se zove Mafija. E, on je toliko jak da pokušava da smuva bivšu ženu svog prijatelja. Od mafijaša je došao do žigola. Ona je sredovečna dama koja je u ozbiljnim poslovima i sad preko nje pokušava da dođe do neke love. Podvaljuje joj priče o tome da je on bog i batina, da je glavni u podzemlju, a ona se zaljubila, pa je popila tu priču. Odlepila je za Mafijom, a ne shvata da on samo hoće njene pare. Već joj je tražio da idu zajedno u luksuzni kompleks, ali da ona reguliše trodnevni boravak. I sve to na finjaka. Za nju to nije ništa, a ne shvata da na taj način samo pokušava da od nje izvuče što više novca. Drugarice joj govore da je pogrešila što se upustila u avanturu s Mafijom, ali ona je slepa kod očiju. Nadamo se da će na vreme da progleda, bar dok joj ne potroši sav novac. Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje.

00:57 Pusti brigu