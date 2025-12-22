Slušaj vest

Par je pol bebe otkrio na popularan način - kroz tortu čiji je fil bio plave boje, što su podelili sa ćerkicama i porodicom u domu.

Dado i Ivona su opisali događaj kao skroman i porodičan, pun ljubavi i zagrljaja, zahvaljujući "najboljoj tetki" koja je pripremila iznenađenje.

"Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najlepšu vest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega - zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi", napisali su oni.

"Govore da sam se udala zbog para"

Inače, jednom prilikom je Ivona govorila o svojoj ljubavi sa Dadom i osvrnula se na glasine da je sa njim zbog novca.

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.

