HAOS U GRADU! Seljo se naljutio na Pinokija, Žika zaveo bogatog doktora

Drage moje abronošice, sećate li se čuvenog Selje krimosa s beogradske kaldrme? O njemu smo već pisali pre nedelju, dve. Mukama vajnog krimi-džimija nema kraja. Em je ostao bez skupocenog sata poznatog brenda, em dolaze novi problemi. Mislio je da je to završeno, ali jedan poziv je nedavno promenio sve. Sa druge strane žice je bio njegov najbolji drug, zvaćemo ga Pinokio, koji mu je tražio papire od sata koji mu je uzet, pošto je on učestvovao u prodaji istog. Selja se zaprepastio što mu je Pinokio tražio te papire i prosto nije mogao da veruje da mu se to dešava. Iako su najbolji drugari, Pinokio gleda svoj interes i nije hteo da propusti šansu da zaradi 1.000 evra od prodaje. Eto koliko vredi drugarstvo kod podzemnih kvazijunaka. Seljo je došao kući i držao one papire i to je jedino što je mogao da zadrži. Jako je ljut na Pinokija, naročito zato što je ceo grad pročitao Abronošu i svi znaju šta se dogodilo. Izgubio je kredibilitet u tom svetu žestokih momaka. Niko ga ne ferma, a i žene ga zaobilaze. Kad biste znali kako je harao po beogradskim kafanama. Na ruci mu se cakli sat, a sponzorušice misle da je Seljo jak, kad ono - cvrc milojka. Tako vam je to kad hoćete da se igrate varanja.

Dobro, idemo dalje do druge medalje, ovaj, pardon, priče. Poznati novinar Žika zaveo je medicinskog stručnjaka. Ljubav cveta. On se u javnosti predstavlja kao uvaženi predstavnik medija, a zapravo živi na račun lekara, koji odlično zarađuje. Novinar izbaci neki tekstić tu i tamo, ali zato Doca finansira li, finansira. Zaljubio se do ušiju u Žiku i ispunjava mu sve želje. Malo, malo putuje po zemlji i inostranstvu, i to sve lekar finansira. A Žika vidi da je ovaj odlepio pa samo kuka kako mu trebaju pare. Doca je oženjen, naravno, ali voli novinare isključivo. Ništa ne može da zadovolji njegove apetite kao predstavnik medija. Čak su i letovali zajedno, a srela ih je prijateljica Docine žene. Ona je pomislila da rade neku reportažu na zdravom i čistom vazduhu kraj mora. Istina je totalno drugačija, ali šta da se radi, svega smo se nagledali, izdržaćemo i ovu senzaciju. Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje.

