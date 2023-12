ABRONOŠA NIKAD ŠOKANTNIJA! Pevačicina ćerka zavela maminog kolegu, sportista postao glavni ljubavnik

Decembar je u jeku, praznici nam stižu, a tračevi su šarenoliki kao ukrasi na jelki. Doduše njajviše je onih koji se kriju kao zmija noge.

Zato vam danas otkrivam dve sočne pričice, a sigurna sam da ćete tačno znati o kome se radi. Junaci su iz estradne fele. Ćerka poznate pevačice je zavela njenog kolegu. Folk zvezda neka bude Folirant, njen kolega Mrak, a ćerka Lolita. Trio fantastiko. Lolita se zaljubila u Mraka na porodičnoj proslavi i mama je to primetila. Dan posle zabave ga je zapratila na Inastgarmu,lajkova mu sve fotografije. Štaviše na nekoliko je ostavila i srca. Nije to ništa čudno, mala se zaljubila do koske. A, ni on nije imun, ali postoji veliki problem jer je, naravno, zauzet. Šta će reći estrada to je najveći problem njene poznate mame. Ovo se nikada nije desilo u toj porodici i sada se na sve načine zataškava. Folirantkinja na sve načine pokušava da odgovori Lolitu od Mraka i naređuje joj da nađe dečka spram sebe. Ona želi njega i po ceo dan sluša njegove pesme. Biće tu čupavo.

Zato idemo u drugu krajnost. Sportista pristao da bude ljubavnik pevačici. Ona je u braku, a on slobodan kao ptica na grani. Upoznali su se, verovali ili ne u avionu. Šalili su se, smejali na 3.000 metara nadmorske visine, a onda mu je ona priznala da bi volela da pored muža kojeg viđa tri puta mesečno ima još jednog muškarca koji će da zadovolji sve njene fantazuje. On se oduševio. Njega ćemo da zovemo Visoki, a nju Zanosna. Evo, viđaju se već dva meseca, sad je i ne interesuje da li joj muž dolazi kući ili ne. Uživa punim plućima jer nemaju decu, a kako su krenuli možda se Zanosna i razvede. Eto drage moje abronošice, svašta se dešava na ovoj našoj javnoj sceni. Mnogo je izazova kojim je teško odoleti. Pokušavaju oni da se odupru, ali uglavnom ih greh povede i želja za tajnim vezama. Interesuje me baš kako će i jedna i duga priča da se završe. Nadamo se kod nas na duplerici. Do tada čitamo se i sledeće nedelje, ljubim vas da pukne.

