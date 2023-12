ABRONOŠA VAM OTKRIVA SOČAN TRAČ! Mrvicu koleginice uhvatile u klopci, Bokser odlepio za ženom svog druga

Kako vetar dune tako može da se kaže da se ovonedeljni akteri ponašaju. Evo o čemu je reč. Pevačica, zvaćemo je Mrvica, prava je alapača i tračara na estradi. Cinkari sve redom kolege. O svima sve zna i samo ide i ogovara. Doduše, ogovara one koje ne voli i na koje je ljubomorna, a one sa kojima je dobra, e, njih štedi. Za sad je tako. Mrvica je prevrtljiva, namazana i bezobrazna. Dakle, nema obraza. Nedavno su je dve kolegnice pozvale na kafu. Ona je mislila da će da se ovajdi za partiju trača, a dobila je hladan tuš. Ogovarala je i jednu i drugu, pa su njih dve to saznale i pozvale one kod kojih im je radila iza leđa. Došla je ona lepo, sela u restoran, sve je bilo u redu dok se nije pojavila treća i četvrta pevačica kod koje je ove dve pošteno izogovarala, naravno sve najgore.

Palo je suočavanje. Restoran se tresao koliko su se svađale. Konobar je u više navrata pokušavao da smiri strasti, ali uzalud. Udario je tuk na luk. Mrvica je pokušala da se izvuče, da okrene priču, ali uzalud. One su pokazale poruke, dokazi su izneti na sto. Sabili su je u ćošak i estradna muljara je raskrinkana. Nije znala šta će i kud će, pa je izletela iz restorana jer nije mogla da podnese salvu uvreda na njen račun. Šta je dalje bilo ne zna se za sad jer moji izvori koji su se zatekli na licu mesta nisu znali više detalja.

foto: Kurir štampano

Idemo dalje. Poznati bokser odlepio za ženom svog druga. I to se dešava. Ne bi se ni saznalo da se ona nije požalila frizeru kako je ovaj sportista smara i šalje poruke. Ne mari ni za njenog muža, ni za to što se druže. Ni ona nije naivna. Ona sve kao smeta joj, a priča svima kako je startuje bokser. A, on lep, zgodan , mlad, u snazi i priznat u tom svetu. Svi se pitaju šta li je video u njoj, ali i to se dešava. Nije ni prvi ni poslednji koji je bacio oko na lepšu polovinu svog prijatelja. I tu će biti problema, videćete. On je uporan i ne odustaje, a ona je špica. Voli ljubavne trouglove, a i muža da pravi ljubomornim. Jednom je bila na naslovnoj strani pre braka, pa izgleda da joj to nedostaje. Sve u svemu burna nedelja, prepuna novih škakljivih saznanja. Samo tako neka nastave i biće zanimljv kraj godine. Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

