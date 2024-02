ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Mutivoda zavela bogatog Austrijanca, njegova žena je oterala iz Beča

Vreme neprestano teče, a tračevi se ne zaustavljaju.

I ove nedelje najsvežije informacije o našim poznatima. Dosta su sportisti, biznismeni i pevačice bili na tapeti, sad malo da se pozabavimo učesnicima rijaliti šou programa. Jedna aktuelna učesnica krije tajnu koju sam saznala. Zvaćemo je Mutivoda. Neverovatno je, ali istinito. Ona se predstavlja kao fina, dobra, verna, koja je imala tek nekoliko muškaraca u svom životu, ali istina je ipak malo drugačija. U Beču je pre pet godina radila kao kućna pomoćnica, ali nije ona samo čistila kuće, već je i zavodila bogate muškarce. Uglavnom su to biznismeni preko 60 godina. Jedan moćnik je odlučio da je zadrži za stalno. Dobila je svoju sobu, praktično je živela u toj porodici, naravno, primala je platu, imala slobodne dane, a dužnost joj je bila da čisti i briše pošto je vila bila ogromna i zahtevala je ozbiljnije održavanje. Radila je Mutivoda vredno, bila je poslušna, ali je iskoristila svoju mladost i atraktivnost da se gazda u nju zaljubi, pa je, umesto na poslu, dane provodio kod kuće. On neka se zove Sedi. Njegovoj ženi, koja je bila tek pet godina mlađa, postalo je sumnjivo tek kada je on iz kuće izlazio kada je i spremačica bila slobodna. Odlučila je da unajmi agenciju za praćenje lica i imala je šta da vidi. Uslikani su kako zajedno obilaze ni manje više nego Šenbrun palatu. Žena je dobila dokaz - sve crno na belo. Ta aktuelna učesnica je mesecima bila u šemi s njim. Sve se razotkrilo. Toliko je žena bila besna da je htela u novine da stavi Mutivodu i nije pitala za cenu koliko to košta. Ali, nažalost, uredništvo tog lista je odbilo takvu priču. Mutivoda je morala da se vrati za Srbiju i, kako nije imala prebijene pare, morala je da uđe u rijaliti šou program. Naravno, o tome ne pominje ni reč, već sramotu krije kao zmija noge.

Počela sam da istražujem jedan poznati bračni par. Postali su mi mnogo sumnjivi. Ili se razvode, ili se varaju. To sad, drage moje abronošice, utvrđujem, ali to je proces, nije to lako saznati. Ali polako, ovih dana ću sve lepo da vam pripremim, pa za sledeću nedelju da imate čime da se zasladite. Čuvaju se i poznati u današnje vreme više nego ikada. Kriju se, prave se fini, a žive, malo je reći, bludnim životom. Eto, svega ima, samo je pitanje trenutka kada će se saznati.

