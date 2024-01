OTOPIO SE SNEG, A TRAČEVI SE ZALEDILI... Kreštalica napravila dramu u hotelu, Buba zavrnuo kolegu za 1.000 evra

Sneg se otopio, a tračevi se zaledili. To jednostavno ne može da nestane. Estrada je, drage moje abronošice, ove nedelje na tapetu. Nova saznanja su pala kao pahulje, ali se nisu otopila. Akteri naše priče su ultrapoznate ličnosti, koje za javnost žive jednim načinom života, a u tajnosti sasvim drugim. Jedna pevačica Kreštavica neguje imidž da je elita, a u stvari mešetari gde stigne. Nedavno je bila sa oženjenim čovekom u jednom hotelu, gde je, kao, zaboravila pantalone. Ali sad kad budete čuli šta se krije iza toga, prasnućete u smeh. Njen partner za seks je platio noć u luks objektu, a ona je pokušala da izvuče korist. Uživala je za sve pare na njegov račun, a dan posle je zvala hotel jer je navodno zaboravila skupocene pantalone kod njih. Na recepciji su joj rekli da nisu pronađene nikakve pantalone, ni skupe, ni jeftine, jer da jesu, sobarica bi to prijavila recepciji. Ona je tada napravila dramu. Insistirala je da joj se refundiraju pantalone. Kreštavica je zapenila toliko da ju je menadžer hotela lično pozvao. On je pokrenuo slučaj, vratio kamere i dokazao joj da nikakve pantalone nisu pronađene u sobi u kojoj je prenoćila. Menadžer je vratio kamere i poslao joj snimak kako sobarica izlazi s peškirima, od kojih je jedan po jedan ubacivala u korpu. Ona je mislila da će da prođe tako što će njih da optuži i da će joj oni kupiti pantalone u vrednosti od 600 evra, ali niko nije glup.

E, sad da vam otkrijem šta je uradio pevač sa estrade. Zvaćemo ga Buba. Nije smrdibuba, ali važi za muljatora prve klase. Kakav džet-set. Buba je tražio na zajam 1.000 evra od kolege, koji mu je novac bez problema dao. Međutim, pozajmicu mu nije vratio. Dogovor je bio da mu iznos dostavi najkasnije za dva meseca, a evo pet meseci je prošlo od tada i ni evro nije dobio. Štaviše, izbegava ga u širokom luku. Do tada su se družili, izlazili zajedno, a sad ništa. Niti mu se javlja, niti ga je zvao na rođendan deteta. Izgleda da je tačna ona izreka, ako želiš da izgubiš prijatelja i kolegu, samo mu pozajmi pare. Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje s novim, sočnim i proverenim tračevima.

