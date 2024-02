Crni pati za Okatom, Zlatica pozajmila pare od koleginice

Nedelja za nedeljom ide, a friške informacije stižu svakog dana.

Ovoga puta pozabavićemo se jednim bogatašem, gradskom facom, zvaćemo ga Crni, koji je posebno interesantan zbog svog načina života. Ima Crni i braće, ali on je u gradu najpopularniji. Dugo vremena je bio u šemi s jednom poznatom damom, neka se zove Okata. Ta njihova priča se završila. Bilo je turbulentno, a Crni i dalje pati za njom iako ima novu devojku.

Za taj odnos bih rekla da je stabilan. Idu njih dvoje na putovanja, tu su, što bi se reklo, avioni i kamioni, ma svega ima, osim ljubavi. To je zato što je on i dalje emotivno vezan za Okatu, samo prema njoj gaji najdublju emociju. E sad, nova devojka je to shvatila i nastao je problem. Svi u familiji čekaju glamuroznu svadbu, da se osnuje porodica, da se naslednici rađaju, ali ne vredi, mlada je svesna da je samo zamena za bivšu. To ju je baš pogodilo. Crni je shvatio da je napravio problem jer sa Okatom ne sme u porodicu, njegovi neće da čuju za nju, i sada gleda kako da se iz svega iščupa. Biće tu belaja samo tako.

Do tada da vam ispričam i šta se dešava kod pevačice Zlatice. Ona više ne želi da peva. Sve joj se smučilo. Želi da pokrene privatni biznis i da se posveti finansijskom opstanku. Kriza je udarila. Svi su je zaboravili. Pokušava sad na sve načine da se vrati u život. Tražila je od koleginice pozajmicu od 3.000 evra i obećala da će joj to vratiti čim joj posao procveta. Kad će to biti, ko to zna, ali prijateljicu je uspela da uveri u to da će novac vratiti. Pare je dobila prošle nedelje, ali umesto da rešava egzistenciju, ona je otišla kod vračare. Ona joj je gledala u šolju i bacila karte na sto, i Zlatica je to platila 500 evra. Čula je stvari koje su joj prijale i nije žalila novac da bi se to zaista i ostvarilo. Posle toga je, umesto u APR, otišla u šoping i potrošila još 500 evra. Pare odlaze, a posao se ne rešava. Požalila se koleginici da je već spiskala deo novca i ona joj je rekla da nikome više to ne priča jer će se naljutiti pevačica koja joj je taj novac dala.

Evo, dani idu, dani putuju, a Zlatica se nije pomerila s mrtve tačke. Niti pokreće biznis, niti se šta dešava u njenom poslovnom životu, a problemi se samo nižu. Neće mnogo proći još, a čuće se javno kad zarate dve koleginice zbog dugova. A do tada idem da saznam još nešto zanimljivo.

