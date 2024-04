LJUDI MOJI, PA OVO SAMO NA ESTRADI IMA!Šašava upala u kuću ljubavnice njenog dečka, pa mu izbušila gume

Drage moje Abronošice, prošlo je sedam dana otkako vam nisam pisala. Sedmica prođe za tren, jako ste mi nedostajale, a najviše jer obožavam sa vama da podelim najvažnije informacije.

Pravo da vam kažem, ne znam od koje fele bih pre krenula da li od estradnjaka, sporta ili nečeg trećeg. Svega ima, a najviše tajni. Jednu dugoskrivanu sam saznala tek pre nekoliko dana. Radi se o jednoj zvezdi padalici. Neverovatno je šta je ta žena sebi dozvolila posle tako velike karijere i uspeha koji je postigla. Evo o čemu se radi. Umetnicu ćemo da zovemo Šašava. Luckasta je, namazana, deluje opasno, ali je najgora za sebe. Godinama se zabavljala sa jednim biznismenom. Konkretno bila mu je ljubavnica. On joj je obećavao kule i gradove, a sad kad je napunila dovoljno godina je zamenio sa mlađom. Ona ima pedeset godina, a on šezdeset. Godinama su se zabavljali, ludo voleli, a sada je nastao pravi pravcijati haos. Šašava je saznala sa kim je vara njen princ i direktno pokucala na vrata kod druge ljubavnice, jer on je i dalje zvanično u braku. A tamo haos. Zatekla je i njega i nju.

foto: Kurir štampano

Kakav je to kuršlus ispao. Šašava je toliko poludela da je uletela u kuhinju i zapretila da će sebi da naudi. Vikala je, dramila je, durila se, ali uzalud. On joj je rekao da nema nameru da ostavi mlađu i naredio joj da hitno napusti njen dom. Tada mu je bacila kamen na kola, izbušila gume i zapretila da će sve njegove eksplicitne snimke i slike da objavi na društvenim mrežama. Trenutno se to čeka. Svi mediji su kao zapete puške, pa da se otkrije još jedna velika afera. U ratu i miru sve je dozvoljeno. Za sada sam vam dovoljno otkrila oko te priče. Brzo ću da vam ispričam nastavak ljubavnih muka druge pevačice. Već sam vam pisala o njoj. E, ona je i dalje u agoniji zbog Opasnog. On je, kažu, mutan tip i sada joj je saopštio da će da napusti zemlju. Danima joj nije dobro. Na sve načine pokušava da ga spreči da ode, ali on je zapeo. Ovde nema posla za njega, a preko ima u izobilju. Zato je pevačica nervozna, ujeda na sve strane. Do sada je bila prelepa, a otkako ima ljubavne probleme ne obraća pažnju kako izgleda već se totalno zapustila. Muke su to Tantalove. Do sledeće nedelje ljubim ja vas da pukne.

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC