ŠTA SVE RADE NA ESTRADI! Morava polila ženu svog ljubavnika, Finansijerka ojadila Loptu

Konačno može da se kaže da nam polako, ali sigurno stiže proleće. Ali, drage moje abronošice, nije lako saznati nove informacije. Mnogo sam se pomučila jer su naše javne ličnosti počele ozbiljno da se čuvaju i da vode računa šta rade i javno, a naročito tajno. Međutim, desi se da im se omakne i trenutak nepažnje dovede do haosa. Tako je bilo prošle nedelje. Učesnica rijalitija, zvaćemo je Morava, napravila je skandal neverovatnih razmera. Doduše, ona je u ovakvom programu navikla da se svađa i raspravlja, pa je to primenila i na svoj privatni život. Elem, ona je u tajnoj vezi sa jednim oženjenim Mlatom. Igrom sudbine njegova firma je pravila koktel povodom uspešnog poslovanja. Kao što to biva, došla je njegova životna saputnica, ali Morava nije to očekivala. Mlata je od silnih obaveza zaboravio da joj kaže da se žena predomislila u poslednjem trenutku i odlučila da ipak dođe, a ona smatra da je važnija od nje, pa ju je kao slučajno polila vodom. Nastao je pravi haos. Žena je tražila od hostesa da se sazna ko je uopšte pozvao učesnicu rijalitija na zabavu. Mlata je zanemeo i nestao u vidu lastinog repa. Pravio se nevidljiv dok obezbeđenje nije izvelo Moravu ispred restorana. Ona je vikala da je gošća na poziv vlasnika i dozivala ga imenom, ali joj to niko nije poverovao. Nekako se završila i ta situacija.

foto: Kurir štampano

Idemo na malo vedrije teme. Pevačica koja naplaćuje svoje pevanje, ali i ljubavne usluge, Finansijerka, uspela je da zavede fudbalera u penziji. On je toliko odlepio za njom da joj plaća stan, vozi je po nastupima, a ona mu je prodala priču da je čedna i verna i da je sve što se o njoj piše u javnosti zapravo laž. Fudbaler, koga ćemo zvati Lopta, u to je poverovao i smatra da joj se čini nepravda. Zato joj je postao desna ruka - ne želi da je gledaju drugi muškarci. Ide svuda s njom, a ne sluti da se jedan njegov prijatelj loži na nju. Sviđa mu se, a sve najgore priča o njoj. Šta znači kad si poznat, pa manipulišeš kako hoćeš. E, to Finansijerka radi. Vrti ih sve oko malog prsta dok ne shvate, ali teško da će tek tako da shvate. Do sledeće nedelje ljubim ja vas da pukne.

foto: Kurir

