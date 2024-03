BIĆE BELAJA U SRPSKOM FUDBALU!Srkijeva žena tajno se dopisuje s njegovim kolegom, Mucka ušla u biznis s preparatima za potenciju

Baba Marta donosi nove dogodovštine, pravo da vam kažem, tračevi da se smrzneš. Ove nedelje u tajnim životima prednjače sportisti. Jedan fudbaler koji će uskoro da se penzioniše ne sluti šta mu žena sprema. Njega ćemo da zovemo Srki, a nju Otrovnica. U skladnom su braku, znate to već, za javnost i za društvene mreže, ali ništa tu nije ni sjajno ni bajno. Dešavaju se čudne situacije. Otrovnica je bacila oko na kolegu svog muža. On je mlađi, pred njim je svetla budućnost, a i u lovi je, što se podrazumeva. Nije nešto lep, ali je oko njega uvek neka pompa, pa ćemo ga zvati Žestoki. Poznat je po tome da voli da baci oko, lajk na društvenim mrežama ženama svojih saboraca, a sada je on plen. Iskusna Srkijeva žena ga uhodi na mrežama. Prva mu se obratila. Pustila mu je poruku, koju on nije mogao da iskulira. Odgovorio je i malo-pomalo ušli su u dopisivanje. Sada to već traje nekoliko meseci. Srki i ne sluti šta mu se radi iza leđa. Ona od muža ne dobija više skupocene stvarčice, a Žestoki je veoma galantan. Svidelo mu se to da osvaja tuđe supruge, a ova mu se sama ponudila, tako da ne oseća grižu savesti ni najmanje. Imao je samo jedan uslov - dopisuju se isključivo putem broja telefona koji je on odredio. Ona zasad sve to poštuje. Prvi poklon joj je stigao nedavno, to su bile one skupocene poznate narukvice koje sve starlete nose, ali samo što je ona dobila original. To joj je bio dovoljan znak da s njom ima ozbiljne tajne namere. Neće ona ništa javno, za Instagram idu samo slike poklona, ali ne i ko ih je kupio. Žestoki se pohvalio da je osvojio fatalnu lepoticu, a ona zasad mudro ćuti.

foto: Kurir štampano

Idemo malo i do estrade. Pevačica Mucka je ušla u mutne poslove. Povezala se sa jednom kompanijom koja prodaje preparate za potenciju i sada ih nudi kolegama za koje smatra da imaju problem. Ne bi to bilo ništa čudno da je jedan kolega, zvaćemo ga Buki, nije napenalio. Izvređao ju je samo tako i zapretio da će je tužiti ukoliko mu još jednom pomene potenciju i preparate za dizanje muškosti. Nastao je pravi pičvajz. On je zvao sve muškarce sa estrade i sada joj se niko ne javlja, pa ima problem da proda svoje preparate, a mora da ostvari određeni bonus da bi mogla na mesečnom nivou da inkasira prosečnu platu. Eto, muke žive na ovoj javnoj sceni. Svega tu ima. Do sledeće nedelje, ostanite mi radoznale, drage moje abronošice, stižem vam ja s novom informacijama.

foto: Kurir

01:46 Saša Matić napunio halu u Sarajevu