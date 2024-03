SAJSI MC NAPRAVILA POMETNJU ZBOG GLASANJA NA PZE! A malo ko zna da joj je otac 70-ih bio ROK ZVEZDA, a ovo mu je PRAVA PROFESIJA

Reperka Sajsi MC, kojoj je pravo ime Ivana Rašić, u centru je pažnje od kada je kao član žirija "Pesma za Evroviziju" dala nula poena Anđeli Ignjatović Breskvici. Ivani su ovo mnogi zamerili i kritikovali je, a malo ko zna da potiče iz muzičke porodice.

Njen otac je Jovan Rašić, jedan je od osnivača i prvi pevač popularne rok grupe "Generacija 5".

Jovan je napustio pevanje i nastavio da se bavi stomatologijom. Tim poslom se bavio sve do penzije. Posle “Generacije 5″, Jovan se muzikom bavio povremeno, a nekoliko puta je bio u žiriju najpoznatijeg rok muzičkog sepktakla "Gitarijada", koja se održava u njegovom rodnom gradu Zaječaru.

Roker, velika zvezda nekadašnje Jugoslavije i prvi pevač grupe "Generacija 5", pojavio se u jednom muzičkom takmičenju Nikad nije kasno, a tada mu je u žiriju bio Đorđe David.

"To je jedno od najneugodnijih iskustava u mom životu. Znate, ja sam vaspitavan da poštujem autoritete i bogate biografije i onda dođem u situaciju da me Žika pozove u emisiju, da budem u žiriju i na snimanju mi kaže ko su takmičari i pročita mi ime Jovan Rašić. Odmah sam ga pitao „Da li je moguće da si mi ovo napravio? Da ja budem u žiriju i ocenjujemo da li Jovan dobro peva“. To je najgora stvar koju sam mogao da doživim jer Rašić je za mene muzička veličina, neko ko peva „Daj, daj, istinu mi daj“, pesmu koja je „Generaciju 5“ probila", prisetio se nedavno Đorđe svog susreta sa tadašnjim kandidatom i priznao da je bio čest gost u Rašićevom domu.