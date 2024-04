"VAZURA MI JE REKAO: IGORE, SVE ŠTO JE IZAŠLO NIJE ISTINA!" Duljaj najavio TSC i govorio o svom statusu: Ja sam mali deo istorije!

Trener Partizana, Igor Duljaj, govorio je o utakmici protiv TSC-a, ali i o svom statusu na klupi crno-belih.

Partizan će protiv ekipe iz Bačke Topole igrati u Humskoj, u nedelju od 19.30 časova.

Na konferenciji za novinare uoči ovog meča, Duljaj je pričao o tome kako su poslednja dešavanja uticala na njega.

"Partizan je iznad svih nas, ja sam tu jedan mali deo istorije i ništa više, uvek imate neke malo naručene tekstove, čak i oni koji nisu naručeni, nije me poljuljalo. Radim posao koliko mogu, imam energije, klub uvek može da nađe bilo koje rešenje, najvažnije je da ekipa bude skoncentrisana na ono što nas očekuje jer je ogroman ulog, jer će većina igrača u sledećoj sezoni, ukoliko sve bude kako treba, da se takmiči za poziciju koja vodi u Evropu", rekao je trener crno-belih.

Već se uveliko priča o tome da li će nakon ove sezone ostati u klubu. Duljaj je otkrio da je imao telefonski razgovor sa Milošem Vazurom.

"Pa... Znam samo da me je generalni direktor pozvao, rekao je "Igore sve što je izašlo u novinama nije istina", rekao sam da ne čitam, čak i da se traži trener, to je legitimno pravo, nemam problem s tim. Partizan je bio, jeste i biće, tako da što se toga tiče, nema nikakvih problema, možda može da utiče na ekipu, uvek je lakše kad igrači znaju da li imaju ili nemaju trenera za sledeću sezonu. Ja sam bio iskren sa njima, da moraju da misle na sebe, da misle na sebe i na klub. Nisam osetio da je nešto na treningu, da je to neki problem. Ne čitam štampu, znam ko sam i šta sam, tako da... Postoje ljudi koji ne bi voleli da me vide ovde".

Crno-beli imaju 10 bodova manje od Crvene zvezde, od koje su ispali u polufinalu Kupa i ove sezone će najverovatnije ostati bez ijednog trofeja

"Da ne kažem da kuća gori mnogo godina, ali taj točak ide unazad, treba da ga zaustavite na neki način. Naravno da svakog navijača Partizana ne zanima šta će biti kasnije, svi gledaju danas, a to su trofeji. Naravno, mi imamo obavezu prema njima da im omogućimo da budu u prilici da se oni zajedno sa nama bore za neki trofej, nažalost, ove godine nismo uspeli o tome. Evropska karta... Ja gledam dalje, mnoge ne zanima to, gleda se današnji dan, a šta će biti za par dana ili par godina, a to je već neka druga tema, ja sam i rekao. Borba za evropsku kartu, za jedan tim koji može da ima perspektivu u budućnosti, na koje Partizan može da se osloni".

Upitan je i kako nakon svega motivisati ekipu.

"Veoma prosto, ja sam njima rekao, ovo je borba za kvalifikacije za Ligu šampiona, veći motiv ne treba. Kvalifikacije za Ligu šampiona, je l ima veći motiv, nema".

Partizan je u sredu igrao polufinale Kupa, dok je TSC poslednju utakmicu odigrao četiri dana ranije i imao je više vremena za pripremu.

"Nema izgovora, umor ne sme da postoji, iako ga ima, ne pričamo o tome. Imamo dosta mladih igrača u ekipi, u Evropi se igra na 3-4 dana, bili su u toj situaciji prošle godine, igrali su Evropu i domaće prvenstvo, to ne sme da bude alibi, a pogotovo izgovor ako budemo u nekom delu utakmice budemo energetski slabiji", poručio je Igor Duljaj.

