PARTIZAN NA SKENERU KURIRA: Golman spasao tim DEBAKLA, odbrana nije imala odgovor za hitre napadače Zvezde!

Branilac trofeja Crvena zvezda plasirala se u finale Kupa Srbije, pošto je u polufinalu na svom terenu pobedila Partizan 2:0.

Zvezda je povela autogolom Aleksandra Filipovića u 27. minutu posle šuta Pitera Olajinke, koji je dva minuta kasnije udvostručio prednost i postavio konačan rezultat.

Evo kako je Kurir ocenio nastup fudbalera Partizana u ovom duelu.

Aleksandar Jovanović 7

Spasao je Partizan rezultatskog debakla u ovom derbiju. Ponovo je bio najbolji igrač tima. Branio je ono što su svi na stadionu već videli u mreži. Do očaja je dovodio Endijaja, Ivanića, Mijailovića... Sa druge strane, kad je golman najbolji u ekipi, onda je jasno kakva je bila igra ostatka tima. Jovanoviću uprava kluba treba da da premiju posle ovog meča.

Aleksandar Filipović 6

Po njegovu žalost, oba gola za Zvezdu dao je Jehova direktni rival Olajinka. Kod prvog se spetljao i sam igrao loptu u mrežu, kod drugog se nije dobro postavio. Imao je težak zadatak protiv Olajinke po levoj strani. Dušu je ispustio protiv Nigerijca koji mu je smestio dva gola. Nikako nije imao odgovor na brzinske sposobnosti, a onda i golgeterske Zvezdinog krila. Tražio je izmenu 25 minuta pre kraja meča zbog iscrpljenosti, ali je trener Duljaj imao neke drugačije zamisli.

Bojan Kovačević 6,5

Većim delom utakmice pomagao je Filipoviću, često boraveći više nego što treba na desnoj strani terena. Imao je nekoliko dobrih, ali i naivnih startova. Bio je prilično nesiguran kada bi odbrana Partizana izašla visoko. Tu je bio inferioran u odnosu na hitronoge igrače Zvezde, dok je posle prekida bio prilično siguran u skok igri.

Svetozar Marković 6,5

Pravi rat vodio je sa Šerifom Endijajom. Bilo je tu svega i guranja i štipanja i nadmudrivanja. Bio je zadužen za igrača iz Senegala, koji ovaj put za razliku od prethodna tri derbija, nije pogodio mrežu Partizana. Zbog povrede ili neke taktičke zamisli trenera Duljaja, ostao je u svlačionici posle prvih 45 minuta. Opšta ocena je da kapiten Partizana nije odigrao loše ovaj derbi.

Nikola Antić 6,5

Bio je daleko bolji u direktnom duelu sa Bukarijem, nego pre četiri dana. Izuzetno požrtvovan i borben. Nažalost, povredio je glavu posle nenamernog udarca od strane Stamenića, tako da je ostatak meča odigrao sa zaštitnim zavojem na glavi. Bio je prilično korektan u defanzivi, dok u napadu nije bio od pomoći.

Leonard Ovusu 6

Izgubio je bitku na sredini terena. Bio je inferioran u odnosu na Stamenića i Goha, one "ničije" lopte završavale su u posedu Crvene zvezde, umesto Partizana i to je bio ključ nadmoći domaćina. Trčao je dosta, to nije sporno, ali je morao daleko mirnije i kvalitetnije da rešava neke komplikovane situacije. Opet, bio je bolja polovina Partizanovog tandema zadnjih veznih.

Jung Jun Goh 6

Nije se snašao na mestu zadnjeg veznog, jer nije bio koristan po ekipu kao kada igra bliže golu rivala, po desnoj strani. Jednom je pobegao odbrani i odmah se našao u šansi za gol, ali je Glazer iz tog duela izašao kao pobednik. Zemljak Hvan je dobio svaki duel sa njim, a to su bile lopte koje su nedostajale Partizanu da dobije prostor i pritisne rivala. Logična je bila odluka struke da pre isteka 90 minuta, mladi fudbaler iz Južne Koreje bude zamenjen i tako završi derbi.

Ksander Severina 6

Deluje da se energetski istrošio u prvenstvenom derbiju pre četiri dana. Nijednom nije probio Rodića i to je nedostajalo Partizanu da bude opasniji po gol Crvene zvezde. Pokušavao je da dribla, da stvara višak, međutim ispred sebe je imao protivnika koji mu bukvalno nije dao da diše. Osetila je klupa Partizana da Holanđanin ne može da ostvari ono što se od njega traži, pa je s pravom zamenjen.

Gajas Zahid 6

Ni on nije bio na nivou, koji se od njega očekivao. Deluje da je bio potrošen, nedostajale se njegove lopte ka Baždaru, ali i bočnim igračima. Plus, nije trčao kao i ranije, a gubio je olako duele na sredini. Jasno, da kad on kao glavni vezni igrače ne igra, onda ni Partizan ne može do pozitivnog rezultata.

Aldo Kalulu 6

Trebalo je da bude taktičko iznenađenje i da se ubacuje u sredinu i tako stvara višak, ali je Zvezda sa Hvanom i Stamenićem zatvarala te rupe. Nije pokušavao da se probije po strani, više se koncentrisao na taktičke zamisli koje nije ispunio. I on je na kraju morao pre vremena da napusti igru. Skromna partija omalenog Francuza, očekivanja od njega bila su daleko veća.

Samed Baždar 6,5

Odigrao je celu utakmicu, a nije ušao u gol šansu. Evidentno je bilo da su ga dobro čuvali Spajić i Dragović. Teško mu je bilo da se nosi sa fizički jačim štoperima. Pokušavao je begom da uradi nešto, ali kako bi pobegao jednom, tako bi ga čekao drugi Zvezdin štoper. Morao je bolje, ali za zalaganje i trud nema šta da mu se prigovori.

Aranđel Stojković

Od 46.minuta umesto Svetozara Markovića. Očekivan je od starta, što se pokazalo kao ključni za ishod utakmice .

Nemanja Nikolić

Od 56.minuta umesto Alda Kalulua. Malo je razmrdao ekipu, imao i solidan šut na gol Glazera. Sve vreme igrao prilično daleko od gola.

Bibars Natho

Od 63.minuta umesto Goha. Od ulaska na teren ništa nije uradio vredno pomena.

Aleksa Janković

Od 63.minuta umesto Severine. Kao mladom fudbaleru značiće mu što je osetio atmosferu u večitom derbiju.

Saldanja

Od 72. minuta umesto Antića. Bez učinka, nijednom nije šutnuo na gol Crvene zvezde. Bilo je vidljivo da je rovit i da mu nedostaje takmičarski ritam.

(Kurir sport/A.R.)