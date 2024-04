MILOJEVIĆ ODGOVORIO TRENERU RADNIČKOG! Treba da POVEDE RAČUNA kad priča o INSTITUCIJI u TUĐOJ DRŽAVI!

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević održao je konferenciju za medije posle plasmana u polufinale Kupa Srbije pobedom nad Partizanom rezultatom 2:0.

Posvetio je Milojević pobedu preminulom ekonomu Draganu Milanoviću.

- Iskreno, pobedu posvećujemo Gagiju, ekonomu koga smo mnogo voleli, bilo nam je ovih dana mnogo teško. Bio je to jedan od motiva pre utakmice da ovaj meč posvetimo i njemu, kao i prolazak u finale i da tako izrazimo još jednom najiskrenije saučešće porodici.

Cilj nam je bio - bez penala!"

- Specifična utakmica, igra se na 90 minuta, na jednu utakmicu, cilj nam je bio da utakmicu koliko god možemo završimo bez penala, jer znate da je to već lutrija. Sa druge strane, misloim da je i Partizan dve utakmice prošao na penale, pa nam je to bio cilj - rekao je Milojević

Nema povreda, Olajinka se potrošio energetski.

- Olajinka je odigrao dosta utakmica ulazeći sa klupe, jako je teško kada ispadate iz takmičarske forme. Nisu to neki problemi, to su grčevi. Što se tiče Dragovića, on kuburi sa nezgodnom povredom i ima je duže vreme, svaki pad mu je bolan. Nema za sada problema, obično izveštaje dobijam sutra, odmah posle utakmice samo ako je nešto ekstremno.

Bukari nije trenirao, ide iz povrede.

- Sve je to super, verovatno sam pogrešio i u jedanaesterici, sa izmenama, sve je to draž fudbala, ali takav neki vid... Bukari je energetski odigrao utakmicu prošlu tako da je trebalo da odigra mnogo manju minutažu jer dolazi iz ozbiljne povrede. Ne želim da gubim igrača zbog nekih 10-15-20 minuta.

Dali smo Kangi da dobije predah.

- Kod mene nema standardnih, nisam rob imenima, kako se pripremimo i kako moj stručni štab vidi utakmicu i kako očekujemo protivnika, tako se spremamo. Hteli smo da u sredini imamo dva bloka, sa strana Miću i Stamenića, da pokrivaju 'boks tu boks'. Dali smo Kangi da dobije malo predaha.

O prvom finalu sa Zvezdom

- Drago mi je finale sa Zvezdom, nisam ga imao u prethodnom mandatu. Imao sam sa Čukaričkim mnogo drag trofej, prvi u istoriji i ponosan sam na to. Sa druge strane, to su nam ciljevi i ciljevi kluba da napadnemo oba trofeja - i u prvenstvu i u Kupu. Za to treniramo i radimo. To finale je lična satisfakcija.

Bio je upitan Vladan Milojević za izjavu trenera Radničkog Feđe Dudića da "nijedan navijač Zvezde nije zadovoljan da njegov tim pobeđuje kako pobeđuje Zvezda". Odgovorio je u dahu, povišenim tonom: - Sve razumem, deo fudbala, pričanje o nefudbalskim stvarima. Mnogo mi smeta i mislim da je to poruka... Ja sam kao stranac bio u drugim zemljama, ali kad se ponašaš ne možeš da uzmeš Zvezdu kao instituciju. Imamo mnogo ljudi koji dolaze i pokazuju veliko nepoštovanje. Za mene je to, nepoštovanje i nije fer. Neću dalje komentarisati. To mi je zasmetalo. Ne može neko ko je sa strane i došao da živi ovde, radi, živi... Ja sam bio pretprošle godine na Kipru, nisam sa APOEL-om osvojio titulu, nisam rekao 'trebalo je da je osvojim'. Nisam pričao ni o čemu nefudbalskom. Bilo mi je teško, ali nisam to davao i dozvoljavao, poštovao sam narod Kipra. To nije prvi put. Moja poruka je da malo povedu računa kako pričaju. Neka pričaju da li Vlada Milojević ne zna, ali Zvezda, Partizan i Vojvodina su institucije, a evo Radnički se bori za Evropu, na osnovu čega će ući? Na osnovu bodova koje su doneli ti Zvezda, Partizan... Mnogo lako se neke stvari pričaju, a kada odem u drugu zemlju, moram da se ponašam u skladu sa pravilima i to su pravila FSS. To govori o njemu, dobiće ovde lep prijem od Crvene zvezde. Mislim da je to neukusno. A, da li mi je zasmetalo, jeste. Ne bih ni pomenuo, ali sada kada ste mi postavili to pitanje - zagrmeo je Milojević!

