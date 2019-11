DA LI LJUDI RAZMIŠLJAJU O PSIHIČKOM STANJU DETETA? Sindi se uključila u dnevnik pa progovorila o Severininom SLUČAJU!

Ivana Stamenković Sindi uključila se u dnevnik pa prokomentarisala slučaj Severine Kojić, koja je privremenom merom i presudom hrvatskog suda sredinom ove nedelje izgubila starateljstvo nad sinom Aleksandrom.

Ona je tom prilikom istakla da smatra da takav potez - odvajanje deteta od majke, ostavlja velike posledice na mališane. Zatim, dala je svoj primer pa objasnila da nimalo nije važno to kako se ona oseća kao majka, već kako se oseća dete, te da li su povređena njegova prava.

"Takva vrsta odvajanja deteta od majke pre svega ostavlja velike posledice na dete. Moja devojčica je pripala mužu kad je imala četiri i po godine i to je jako osetljivo doba za to dete, da u to doba bude odvojeno od majke. To je veliki šok za dete. Ne znam da li ljudi koji rade svoj posao, razmišljaju o psihičkom stanju deteta. Nebitno je kako se ja osećam kao majka, već kako se oseća to dete i da li su povređena njegova prava", izjavila je Sindi za Pinkov dnevnik.

