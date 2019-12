KAD VEĆ RIZIKUJEMO, DAJ DA TO URADIMO DO KRAJA! Bekvalčeva odlučila: Moram da se pipnem i liznem sa njima, TREBA MI TO!

Nataša Bekvalac nedavno je žarila i palila društvenim mrežama zbog brojnih izjava, ali najnovijom bacila je sve na pod! Naime, pevačica je istakla da joj rizici uvek nešto donesu, te da u poslednje vreme to mnogo voli da radi.

Takođe, ne prija joj da bude odvojena od publike kada nastupa, već da joj i te kako godi ukoliko je u mogućnosti "da se dira" sa fanovima.

"Sve mi je simbolika, ja volim da gledam znakove pored puta, da nekako ceo koncert bude u nekim lepim porukama, tako da nisam mogla da odabrem bolji datum, nego dan kad se slavi ljubav. Iako svaki dan treba da bude takav, ali eto 14. februar nam je svima usađen kao dan ljubavi", počela je ona u "Premijeri, vikend specijalu", pa nastavila: "Ja muziku, šoubiznis, moj posao koji je ujedno i moja ljubav, ne gledam kako na to gleda većina mojih kolega, mislim da ljudima treba zabave, nije poenta samo izaći i otpevati svoje najveće ljubavi. Ovo neće biti samo koncert već 'SOS za ljubav' šou. Mislim da nam svima fali te zabave, ja sam neko ko voli šou i mislim da smo svi željni te zabave. Treba puno energije, snage i kondicije, teninzi nisu samo kondicioni, nego i pevam na traci. Onda sam shvatila da ne umem da se snađem, kad sam u toj akciji, kad da uzmem dah, to su posebne tehnike. Ja sam kao majmunica, volim sve što mi je novo. Jako sam zahvalna, lepo se zabavljamo, kreativci su oko mene, a to je energija koja je meni prirodna, sevaju neke nove ideje, lepo je biti u društvu koji su tako talentovani i kreativni. Uvek kad radiš neki projekat postoje neka ograničenja, a ovo je projekat gde svako može da izdivlja u svom nekom segmentu. Scena je ogromna, pa trpi i preterivanje, kog u mom slučaju ima dosta", ispričala je Bekvalčeva.

Pevačica je priznala da joj podrška njenih najmiljih najviše znači i da nikada ne bi mogla da napravi koncert a da nije sigurna da je njena porodica uz nju.

"Uključena je moja porodica emotivno, da mi daju tu neku vrstu mira, da ja znam da je u mojoj kući sve u redu i da mogu da funkcionišem. To je jedino što ja od moje porodice sad tražim. Imali smo jedan veliki sastanak, gde su me umirili, i posle čega sam mogla svim srcem i dušom da uplovim u koncert, jer da nešto nije funkcionisalo ja bih se izvinila ekipi, jer se znaju prioriteti", rekla je ona.

Tim koji radi, trudi se i ulaže zajedno sa njom je nov, mlad i veoma ambiciopzan, a takođe - obožava izazove.

"Ja u poslednje vreme mnogo volim da rizikujem i ti rizici mi uvek nešto donesu, tako da sam baš u velikom riziku, u toj energiji sam uletela u koncert i dala šansu nekim mladim ljudima koji nemaju iskustva, ali vidim da iz njih kuljaju ideje, pre sam za to nego za neko iskustvo koje je provereno i uljuljkano, hajde kad već rizikujemo, da to bude do kraja", istakla je Nata.

Kontakt sa publikom joj i te kako znači.

"Gledala sam razne svetske zvezde, zaključila sam da, i kad je koncert preskup, kao što će biti i naš, i kad je scenografija fenomenalna, ali ako izvođač nema kontakt sve pada u vodu. Ako se ne uključiš previše, sve bude fenomenalno, ali nešto fali, fali to što je najvažnije, sve što radimo pada u vodu ako ti ne možeš da uđeš u vezu, u srce svakog čoveka. U Tivtu sam shvatila, posle sam bila i Areni na koncertima, meni bi kao izvođaču zasmetalo što je publika odvojena od izvođača. Nemoj mi odvajati, ja moram da se pipnem i liznem sa njima. Ja funkcionišem kada mi pruže i onda mogu da obrćem tu energiju, meni treba da se ja diram sa mojom publikom", zključila je ona.

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

Kurir