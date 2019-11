LEPIM ŽENAMA SE NIŠTA NE PRAŠTA! Bekvalčeva nikad iskrenija: Zašto bi me osuđivali kad živim kako je ispravno ZA MENE?!

Pevačica Nataša Bekvalac nedavno je u jednom razgovoru istakla da živi baš onako kako je ispravno za nju. Takođe, ona se i te kako trudi da nauči ćerke Hanu i Katju da je najvažnije da i one odaberu život u kojem će biti srećne i u kojem će voleti ljude

Da li se lepim ženama sve prašta?

"Lepim ženama se ništa ne prašta."

Imaš dve ćerke, da li nekad razmišljaš kakav ćeš im biti model odrastanja, budući da vodiš život koji nije uobičajen za naše standarde?

"Deca biraju svoje roditelje pa sam tako veoma ponosna što su Hana i Katja izabrale baš mene, tako nestandardnu mamu i ženu. Kao majka, želim samo najbolje za svoje devojčice i trudim se da im detinjstvo i odrastanje učinim prelepim i bezbrižnim. Od mene su uvek mogle da osete i vide samo ljubav i nežnost, a život će pokazati da li je to dobar model i da li sam uspela. Verujem u najbolje."

Koja je najvažnija lekcija koju želiš da ćerke nauče od tebe?

"Najvažnija lekcija je da se bore za život u istini, da je najvažnije da odaberu život u kojem će biti srećne, u kojem će voleti ljude. Učim ih i da ljubav i hrabrost uvek donose najbolje u životu."

Kako je biti samohrana majka u Srbiji?

"Teško, hrabro i prelepo."

Šta bi rekla svim ženama koje razmišljaju da napuste svoje partnere, ali ipak ostaju u lošim brakovima zbog dece ili finansijske sigurnosti?

"Nije sve za svakoga pa tako ni moj put nije. Ne bih delila savete pošto je uvek sve baš onako kako treba da bude."

Da li je ženi neophodan muškarac da bi njen život imao smisla?

"Danas je sve više slobodnih, samostalnih, osvešćenih i hrabrih žena. Predivno je imati muškarca koji može da vas prati ili koga ste odabrale da pratite, ali one žene koje nemaju partnera ne treba da misle da njihov život zbog tog nema smisla. Za mene je to poražavajuće i takav stav me vraća vekovima unazad."

Prekršila si svako pravilo tradicionalnog srpskog društva, ali te još niko nije spalio na lomači. Šta misliš zašto su ljudi spremni da ti progledaju kroz prste?

"Zato što živim život koji većina ljudi oseća i razume, ali mnogi nemaju hrabrosti da ga vode. Nikoga nisam povredila, nikom nisam učinila štetu i ne postoji nijedan razlog da me ljudi osuđuju, pošto živim onako kako je jedino ispravno za mene. Bavim muzikom, a muzika je govor duše. Kome to može da smeta?"

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Dobila si nagradu "Gej ikona" za 2019. Koliko te to obavezuje i da li si nekada razmišljala da se baviš LGBT aktivizmom?

"Uvek ću se boriti za slobodu življenja, govora i osećanja. Uvek ću se zalagati za to da ljubav bude jezik kojim govorimo i da razumevanje bude glavni osećaj koji trebamo da imamo za sve ljude. Svako ima pravo da voli koga želi, a tuđi krevet, tanjir i tuđe dvorište nikada nisu bile sfere mog interesovanja. Na ljude gledam kao na ljudska bića i nikada nisam razumela zašto ova tema izaziva toliko negativnih emocija, a često i agresiju. To sam osetila onog dana kada sam na svom Instagramu objavila fotografije u društvu pripadnika LGBT populacije. Teško mogu da opišem rečima mržnju koja je zbog tih fotografija stigla do mene."

U Srbiji su gej brakovi nelegalni, a ti si se udavala tri puta. Da li možeš da obećaš da se nećeš udati četvrti put sve dok se gej brakovi ne legalizuju?

"(Smeh) Evo mogu, to sa sigurnošću tvrdim."

Da li posle koncerta planiraš da pobegneš iz Beograda na godinu dana (smeh)?

"Nikada više neću da bežim."

foto: Printscreen Tv Prva

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Printscreen, Glamur specijal

Kurir