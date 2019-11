NATAŠA BEKVALAC SE RASPLAKALA U EMISIJI: Nekada je plakala zbog BIVŠEG SUPRUGA, a EVO šta je sada POGODILO PEVAČICU! ČISTA EMOCIJA (FOTO)

Nataša Bekvalac raslplakala se u jednoj emisiji, a ovaj prizor iznenadio je mnoge, iako su gledaoci već imali prilike ranije da gledaju suze pevačicine, ali povodom rastanka od Danila Ikodinovića. Ovog puta razlog su bile njene ćerke.

Naime, pevačica je gledala pripremljeni prilog o odrastanju svojih ćerki Hane i Katje, napravljen na osnovu njenih objava na društvenim mrežama, u kombinaciji sa dečjom pesmicom, a onda emociju nije mogla da sakrije.

"Imala sam dugo tu teoriju da treba da ih zaštitim od svega, a onda sam shvatila da grešim. Posebno se to odrazilo na Hanu jer sam osećala preteranu potrebu za zaštitom, a onda je i Danilo to isto radio. Baš je ljubimica u porodici. Posle sam shvatila da to nije dobar način. Decu treba pustiti da se upoznaju sa svetom onakvim kakav on jeste. Naravno da si kao roditelj uvek tu da zaštitiš dete, ali univerzum jako dobro radi stvari za nas. Oslobodila sam se tog straha za decu, iako i danas ponekad brinem kad Hana izađe da li je sve u redu, ali nisam više opterećena. Zato sam više relaksirana, pa i njima prenosim tu energiju" , ispričala je Bekvalčeva.

"Nisam ja drugačija od većine majki. Ja sam vrlo slična svakoj. A svaka majka zna šta bi uradila za svoje dete..." , pokušala je da izgovori pevačica, ali su joj reči zastajale u grlu.

"Da uzmete snimke bilo koje mame, a pogotovo u situaciji u kojoj sam ja, a u toj specifičnoj situaciji sam godinu i po dana, verujem da bi svako ko je emotivno zdrava osoba reagovao na ovaj način. Moje suze nemaju veze sa tugom. Ovo je nešto na šta sam najosetljivija! Osetljiva sam kada na video-kolu vidim Katju pred nastup, naravno da mi nije svejedno, a posebno u situaciji gde sam ja sa njima sama", ispričala je Nataša u emisiji Glamur specijal".

foto: Printscreen/Glamur Specijal

Kurir.rs, MV / Foto: Printscreen Glamur Specijal

Kurir