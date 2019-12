SALVETA JE RODILA U 52, A ONDA JOJ SE DOGODILO JOŠ JEDNO ČUDO! Lako sam to iznela i osećam se fantastično!

Ljiljana Jakšić, poznatija kao Salveta iz "Kursadžija" u 52. dobila je ćerku Dariju, kojoj je nedavno proslavila šesti rođendan. Kako je istakla, trudnoća u šestoj deceniji ju je podmladila te je, kako kaže, permutovala brojeve i zaista se tada osećala kao da joj je zapravo 25, ni dana više.

"To i podmlađuje i daje takvu snagu i energiju da se prosto osećam fantastično. Ja sam se tada osećala kao da mi je 25, ja sam u šali permutovala brojeve... Ali i dalje se ne osećam mnogo starijom od tih 25", kroz osmeh ispričala je Ljiljana pa dodala:

"Ako biologija to potvrdi, ondosno lekari su potvrdili da je moguće da mi se to desi, prema tome ja sam to iznela tako lako... A desilo se to čudo od te divne male devojčice Darije."

