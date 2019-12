MILAN OTKRIO DETALJE SA SUĐENJA! Igor Kojić je DIVLJAO kad su mi doveli sina! PRETIO mi je, PSOVAO! Evo šta ga čeka sada

Biznismen Milan Popović i hrvatska pevačica Severina Kojić vodili su dugogodišnju borbu za starateljstvo nad sinom Aleksandrom (7), koja se završila se u četvrtak odlukom Opštinskog suda u Zagrebu da dete od tog trenutka živi sa ocem. Severina će ubuduće sina viđati dva puta nedeljno po podne i svaki drugi vikend od subote ujutru do nedelje uveče. Ovakva odluka digla je veliku medijsku prašinu, a Severinin advokatski tim je najavio žalbu.

Milan Popović otkriva da njegov cilj nikada nije bio da oduzme dete majci, kao i da je starateljstvo i dalje zajedničko, s tim što će dete sada živeti s njim.

* Iako ste rekli da će Aleksandar provoditi koliko god želi vremena s majkom i da ćete njoj dozvoliti da vidi dete kada poželi, Severina za medije ističe broj sati mesečno koji joj je sud odredio privremenom merom, kao da joj je zabranjeno da viđa dete. Zbog čega to radi i da li ćete zaista dozvoliti detetu da viđa majku kada ima potrebu iako to nije po pravilima privremene mere?

- Znači ovako, svaka presuda na ovom sudu počinje sa u slučaju da izostane dogovor roditelja, roditelji će se pridržavati sledećih pravila. Znači, dogovor roditelja je uvek iznad bilo koje presude (osim, naravno, kada sud odluči da nije u interesu deteta da jedan od roditelja viđa dete, ali to je sasvim druga priča). Ukoliko dete bude htelo da provodi više vremena sa majkom i ako majka bude poštovala detetove obaveze što se tiče škole i drugih aktivnosti, ne vidim problem da mama i sin ponovo više vremena provode zajedno. Skrenuo bih pažnju na to da je Severina sama glava svoje porodice, koja izdržava celu porodicu, mnogo radi, aktivna je i ima jako malo slobodnog vremena na raspolaganju. Vreme koje je ona do sada provodila sa sinom, iako je po staroj presudi dete živelo kod nje, bilo je vrlo ograničeno.

Koji su razlozi zbog kojih je Opštinski sud u Zagrebu doneo presudu da vi budete Aleksandrov staratelj? Presuda ne glasi da ja budem staratelj, Severina i ja ostajemo da budemo zajednički staratelji našem detetu, osim u dva aspekta starateljstva, presuda jedino definiše da će dete sada da ima adresu kod mene, ali će i dalje nastaviti da provodi vreme i sa majkom i sa mnom, znači daleko od toga da je dete majci oduzeto.

* Da li je istina da vas je u četvrtak uveče, kada je dete dovedeno kod vas nakon sudske presude, Igor Kojić vređao i pretio vam? - Da, istina je i imam nameru da tražim zaštitu od takvog divljačkog ponašanja, posebno što se sve događalo pred detetom.

* Saznali smo da Severina od 14. oktobra nije vodila dete u školu, tačnije 45 radnih dana. Zbog čega dete nije išlo u školu i kako ste na to reagovali? Takođe, saznali smo da je škola zbog toga podnela prijavu protiv majke Severine Kojić za zanemarivanje prava deteta. - Ovo je vrlo osetljiva tema o kojoj ne bih smeo da iznosim detalje s obzirom na to da je istraga za zanemarivanje deteta u toku. Mogu samo da kažem da je detetovo pravo, a roditeljska obaveza, da dete ide u školu. Moja namera je da, naravno, dete vodim u školu.

Neke javne ličnosti u Srbiji su vas optužile da ste uspeli da korumpirate hrvatsko pravosuđe, Centar za socijalni rad, hrvatsku policiju, upravu škole i čelne ljude grada Zagreba. Kakav je vaš komentar na to? - Te osobe nisu dovoljno upućene u detalje celog postupka da bi mogle bilo šta da komentarišu. Kada bi pročitali spis i presudu, mislim da bi 90 odsto čitalaca koji su bili protiv mene promenilo stav. Saosećajnost je najplemenitija ljudska emocija i u ovoj situaciji opravdana na čisto ljudskom nivou, bez da se sudi o samoj suštini događaja.

* Upoznati smo sa tim da je vaš sin 2017. imao infekciju koja nije lečena na adekvatan način jer je Severina tada bila u Americi, te da ste vi primetili da dete ima osip i odveli ga kod lekara. Mišljenjem suda utvrđeno je da je majka tada zanemarila zdravlje deteta. Kako ste reagovali u toj situaciji i da li ih je bilo još? Ovo su baš detalji postupka o kojima ne bih smeo da vam pričam, molim vas da me ne pitate takva pitanja. Činjenica je da se u poslednjih nekoliko godina dogodilo nebrojeno situacija koje jedna odgovorna majka nije smela sebi da dozvoli. Na osnovu tih događaja je i donesena ovakva presuda.

* Da li je jedan od brojnih razloga za ovu presudu to što je Severina socijalnoj radnici jednom prilikom rekla da je kravetina, a vama na suđenju da ste seljačina?

- To što je neko nevaspitan i sebi dozvoljava da bude bahat je ovde nebitno pošto se ne radi o situaciji koja se odnosi na dete. Ovaj ceo sudski spor se vodio isključivo kako bi se zaštitili interesi i prava deteta.

