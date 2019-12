ŠAŠIĆ PORUČIO SONJI I ACI! Ne zameram im pare, ni brak, čak ni što su živeli u mom stanu, ali Sofiju NE OPRAŠTAM!

Pevač Željko Šašić otvorio je dušu i ispričao sve o razvodu sa svojom bivšom suprugom Sonjom Vuksanović. Kako je i sam rekao, bila je to velika ljubav, ali se vremenom ugasila.

"Još pre samog razvoda sa raznih strana su dolazile glasine da smo u lošim odnosima a mi tome nismo pridavali značaj. Ali onda smo bili sigurni da nam se razlikuju pogledi na svet i stavili smo tačku", rekao je Željko.

Nakon razvoda od Šašica, Sonja se udala za Acu Lukasa, koji je do tada bio dobar Željkov drug.

"Nisam osetio razočarenje već gađenje. Smetalo mi je najviše što su moju ćerku okrenuli u jednom trenutku protiv mene. Oni su živeli u mom stanu", izjavio je Željko Šašić.

Pevač je otkrio da je Lukasu i Sonji oprostio sve, ali to što su hteli da pokvare odnos između njega i ćerke Sofije im nikad ne može oprostiti.

"Ne zameram im ni pare, ni to što su oni bili u braku, čak ni to što su živeli u mom stanu, ali to što su brljali po Sofiji - to im ne opraštam. Najteži period u životu bio mi je kad sam imao prekid komunikacije sa Sofijom, jer nisam čovek kog materijalne stvari mogu da dotuku. Kad ti neko napravi neku priču koja je malo dublja i meni bitnija, e to mi je odvratno", ispričao je Šašić.

Željko je na kraju ispričao da je danas u dobrim odnosima sa svojim ćerkom.

"Želeo sam samo da sa Sofijom provedem što više vremena, da ona ima svoje aktivnosti i da se družimo što više da bi usvojila neke moje sisteme vrednosti što je bilo jako teško nasuprot ove druge strane, ali dobro ona zna kakav sam ja, ja sam joj otac ima moje krvi, pa ako je nešto od toga ostalo u njoj a verujem da jeste biće joj korisno", otkrio je Željko u emisiji "Glamur specijal".

