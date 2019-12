BOBAN JE ZBOG ŽENE U KAFANI OSTAVIO 10.000 €! A onda ju je varao, pa hteo i da se razvede? Pevač nikad iskrenije O SVEMU

Boban Rajović nedavno se podvrgao poligrafskom ispitivanju pa otkrio kako je, da bi fascinirao svoju suprugu, u kafani ostavio 10.000 evra. Pevač je rado platio ceh, jer je i želeo da se eksponira i, kako kaže, bude glavni, jer je bio ludo zaljubljen u nju.

"Da. Tad sam bio zaljubljen u nju i nalazila se u istom klubu gde i ja. I onda sam jednostavno počastio čitavu kafanu jedno dva, tri puta", objasnio je on, a onda i otkrio da je istina da je nekad poželeo da se ipak od nje i razvede.

"Toga je bilo hiljadu puta", sa osmehom je izjavio, ali to nije učinio.

O prevari i ljubavnicama takođe je davao odgovore koji su sasvim na mestu. Kako je otkrio, pojedine koleginice jesu priželjkivale da mu budu ljubavnice kako bi im pomogao u karijeri, ali on bi uvek rekao - ne.

"Dešavalo se par puta. Imaju pravo. moje je da kažem - ne."

Suprugu je varao samo u kartama ili za 1. april.

"Da, više puta, jednom na kartama, jedno za prvi april i tako..."

Inače, Boban je sa svojom izabranicom svojevremeno obavljao razne fizičke poslove kako bi prehranio porodicu.

"Kriza i onda moraš da se snalaziš, naravno. Treba decu hraniti, a posao nije baš... to što sad radim nije baš najbolje išlo i onda sam morao nešto da se snađem", izjavio je on.

Inače, Rajovića su čuvene "Usne boje vina" koštale čak 18.500 evra. Kako je istakao, sad bi dao i duplo samo da mu naprave još jedne.

"Opet ću dati toliko para, samo nek mi naprave 'Usne'... daću i duplo više!"

Iako se dosta spekulisalo o kadrovima koje je Rasta iz Arene u kojoj je gostovao sa pevačem stavio u svoj spot, Boban Rajović taj potez repera uopšte ne smatra krađom.

"To je dečko koji se pojavio u mojoj zagrebačkoj Areni kad je bio u uzlaznoj putanji, kad je bio manje popularan. Ja sam ga zvao kao gosta. Bilo mi je zadovoljstvo da ga ugostim, a posle su mi javili da se to pojavilo u njegovom spotu. Što sam odgovoro tako - smatram da to nije krađa", objasnio je on svoj odričan odgovor.

Sa druge strane, o pomoći Džeju nije želeo mnogo da detaljiše.

"Džej je jedan čovek za poštovanje koji je dugo, dugo na estradi. Kojeg ja mnogo poštujem, cenim i volim. Imam duet sa njim. A o našim nekim intimnim odnosima, mojim i Džejovim, mislim da je glupo da pričamo o tome. To nije za javnost. To ne smatram za pomoć."

Na pitanje da li je istina da je platio 100.000 evra Crvenoj zvezdi da bi mu sin bio slobodna igrač, takođe je odgovorio odrično, a poligraf je to prepoznao kao istinit odgovor.

"Žao mi je što nismo naporavili saradnju, što su pustili da ode, jer znam da će postati veliki fudbaler. Napravili su grešku što su pustili da ode", izjavio je Rajović, koji se i te kako kaje što je čak dva puta bio u zatvoru.

"Ne bih savetovao mladima da se ponose na to da jednog dana budu u zatvoru i da se bave nekim drugim poslovima, sa druge strane zakona, jer mislim da može da se mnogo dobro živi, možda borba bude malo drugačija u životu, ali savetujem da se ne bave nekim prljavim stvarima", zaključio je on.

