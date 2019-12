PILA BI URIN ALI NE ZNA HOĆE ČI JE HARIS LJUBITI! Evo na šta je Rada SPREMNA samo da bi večno ostala mlada!

Nije tajna da Rada Manojlović, osim glasa i zaraznih pesama, puca i na kartu vitkog tela, zbog čega su njeni nastupi širom zemlje i dijaspore krcati, te je već počela da razmišlja o tome kako da što duže ostane mlada i lepa.

Na pitanje novinara vezano za pop kraljicu Madonu koja pije sopstveni urin i leži u kadi prepunoj leda, pevačica je imala interesantan odgovor.

"Videla sam da su i sportisti konstantno u nekom ledu, tako da je to verovatno nešto dobro za mišiće ili nešto drugo. Moram da prostudiram to. Što se tiče urina, i za to sam čitala da je dobro, samo ne znam da li bih ja išla u tolike krajnosti. Volim sebe i volela bih da živim sto godina kao Rokfeleri i Rotšildi koji su kupili zdravlje i godine, ali opet ne znam baš za to", rekla je Manojlović.

Ipak, postoji jedna metoda koja se Radi dopada, a vezana je za preminulog kralja popa.

"Ja bih išla, kao Majkl Džekson, na one hiperbarične komore", osvrnula se Manojlovićeva na fotografije koje su svojevremeno uzdrmale ceo svet, a na kojima pevač leži u komori u kojoj se terapija vrši kiseonikom pod povišenim pritiskom koji pozitivno utiče na zdravlje, ali i na podmlađivanje.

