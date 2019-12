KO KAŽE DA NISAM SKRAŠENA?! Ceca jednom za svagda objasnila svoj emotivan status! ŠOK!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović pevače za Novu godinu u Beogradi, a reprizu u Budvi

"Ja godinama nastupam Budvi, tako da je meni to već tradicija, domaća atmosfera. Biću tamo u svom stanu u Budvi" rekla je Ceca, a onda otkrila koga će zagrliti i poljubiti u ponoć.

"Od najbližih, to će biti moj bend i Sloba Radanović, to su oni sa kojima radim tu noć, ali verujem da će se naći i neko od mojih prijatelja na nastupu", ispričala je Ražnatovićka.

Ono što sve zanima jeste šta žena koja ima sve, poput Cece, poželi sebi u ponoć.

"Što se tiče intime, to ću sačuvati za sebe, a ove ostale želje su one uopštene. Da je porodica dobro, da su svi živi i zdravi. To mi je najbitnije", otkrila je ona, pa priznala da će posle napornih nastupa pokušati da pronađe malo vremena za odmor, evo i gde.

foto: Damir Dervišagić

"Nadam se da ću posle napornih nastupa uspeti da odvojim vreme za odmor. Još uvek ne znam gde ću. Najbliža destinacija mi je Kipar, kad god ne znam gde ću, ja odem tamo. Što je i normalno jer tamo imam kuću i svoj mir", ispričala nam je pevačica.

Ono što je posebno zanimljivo jeste što je na pomen emotivnog života, Svetlana otkrila da nije sama! Na pitanje da li planira da se skrasi pored nekoga u 2020. godini, ona je odgovorila:

"Ko kaže da ja nisam skrašena?! Delujem li razuzdano (smeh)? Šalu na stranu, meni papir nije potreba za sreću i emotivni mir. Ja sam zadovoljna svojim načinom života, organizovala sam ga onako kako sam ja želela, imam dovoljnog iskustva iza sebe i broj godina i privilegiju da mogu da organizujem sebi život onako kako ja to želim", rekla je Ceca.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Informer/Foto Kurir

Kurir