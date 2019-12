ANASTASIJA OTKRILA KAKO STVARNO IZGLEDA ŽIVOT SA BOGDANOM! Ona je Veljka vezala, a mi smo kao mali imali DOGOVOR!

Anastasija Ražnatović istakla je da se sa suprugom rođenog brata veoma dobro slaže. Bogdana i više od godinu dana živi pod istim krovom sa Ražnatovićima, a Veljko, kaže, nikad nije bio zaljubljeniji u životu.

Takođe, osim što se raduje što će postati tetka, pevačica je otkrila da se sa bratom još ranije dogovorila da ko prvi dobije muško dete - da ga nazove po pokojnom ocu.

"Bogdana već godinu i po dana živi kod nas, to je sada i njena kuća. Divno se slažemo, ona je super, puno je volimo. Ušla nam je pod kožu vrlo brzo i dobra je devojka, što je najvažnije", objasnila je ona, pa sa osmehom nastavila o tome kako je "vezala" Veljka:

"Apsolutno! Za noge i za ruke! Šalu na stranu, nisam ga nikada do sada videla tako zaljubljenog i privrženog."

foto: Kurir

Za Anastasiju je, inače, potpuno prirodno to što je izabranik Đorđe bio uz nju tokom bratovog venčanja.

"On je deo porodice, mi smo tri godine zajedno i normalno je da bude tu. Kada me je video da plačem, bilo mu je emotivno, slatko, a i smešno u isto vreme. Nisam htela da pogledam baš u njega jer sam znala da će da mi se smeje", bila je iskrena mlada pevačica.

Cecina naslednica istakla je da su joj ljubav i karijera jednako važne stvari u životu.

"Meni je podjednako bitna ljubav i karijera. Mada, mislim da bih uvek pre izabrala nekoga ko mi je prijatelj i podrška, ko mi je ljubav i životni saputnik. Nekako je to nešto što stavljam ispred svega, pored porodice i prijatelja", istakla je ona.

foto: Sonja Spasić

O dogovoru koji ima sa bratom takođe je rado progovorila:

"Veljko i ja smo još kao deca imali dogovor da ko god prvi bude dobio muško dete, da se ono zove Željko. On je prvi, tako da će njemu pripasti. Znala sam da Veljko iščekuje da bude dečak, a ja sam ga sve vreme zezala kako će sigurno biti devojčica i da imam taj osećaj. On je kao pričao sve samo da je živo i zdravo, a u stvari je hteo da me zadavi. Meni je stvarno najvažnije što je sa bebom sve kako treba. Preuzbuđena sam, jedva čekam da se rodi beba i znam da ću da budem najbolja tetka na svetu. Kao Lidija nama, ona nam je kao druga majka. Nismo imali oca, ali smo imali nju", zaključila je Ražnatovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir