ŠOK INTERVJU ANASTASIJE! Otkrila detalje s venčanja, šta stvarno misli o snajki, dečku, a onda i NAJTEŽE pitanje o Ceci

Anastasija Ražnatović vredno radi na svom prvom albumu koji će objaviti početkom sledeće godine, a sad je progovorila o privatnom životu, odnosu sa snajkom Bogdanom, svojoj udaji i nasledniku kog Ražnatovići jedva čekaju.

Anastasija je otkrila koliki pritisak oseća sada, kada joj se oženio rođeni brat, ali i koliko se posle Veljkove ženidbe promenila atmosfera u porodičnoj vili na Dedinju.

foto: Damir Dervišagić

Od trenutka kada si se pojavila na muzičkoj sceni, svi te porede s majkom. Da li ti to smeta? - Mama mi je pre neki dan rekla kako joj ljudi sve češće govore da sam ista ona, kako sam starija. To je najveći kompliment koji mogu da dobijem. Ona nikada bolje i mlađe nije izgledala nego sada.

Naredne godine bi trebalo da izađe tvoj, ali i Cecin album. Da li će to biti sudar titana? - S majkom se nikada nisam takmičila niti poredila, budući da se ne bavimo istom vrstom muzike. Majka mi je, od toga ne postoji ništa važnije. Njenim uspesima radujem se najviše na svetu, pa čak i više nego svojim. Sigurno je da će njen album obeležiti narednu godinu.

foto: Damir Dervišagić

Koliko se promenila atmosfera u kući Ražnatovića otkako je Bogdana zvanično Veljkova žena? - Ne mogu reći da se nešto mnogo promenilo, s obzirom na to da je ona godinu i nešto dana pre venčanja živela kod nas. Sada je naša kuća i njena kuća, a sve ostalo je isto.

Kakav odnos imaš sa snajkom? - Sa Bogdanom se zaista divno slažem. Ona je super devojka koju mnogo volimo i koja nam je svima vrlo brzo ušla pod kožu. Najvažnije mi je bilo da moj brat bude s dobrom devojkom, a ona je u svakom smislu dobra.

foto: Kurir

Koliko se Veljko smirio otkako je oženjen? - Bogdana je apsolutno vezala mog brata. I za noge i za ruke. Oni se odlično slažu i mogu slobodno reći da moj brat nikada nije bio toliko zaljubljen i toliko privržen nekoj devojci.

Tokom cele svadbe nisi se odvojila od svog dečka. Da li si poželela da i sama uskoro obučeš venčanicu? - Ne žurimo s venčanjem i vodimo se time da će se brak desiti kada bude vreme za to. Mlada sam i nema potrebe da žurim, pogotovo što sam na početku karijere.

Osećaš li pritisak da ćeš morati mlada da se udaš, budući da se Veljko mlad oženio? - Otkako se Veljko oženio, porodica i prijatelji mi poručuju da sam ja sledeća. Ali to mi je simpatično, ne osećam nikakav pritisak da tako mora.

Jesi li spremna da budeš tetka? - Mnogo sam uzbuđena zbog toga što ću biti tetka. To je osećaj koji me već sada čini srećnom, a tek će me preplaviti emocije kada se beba bude rodila. Znam da sve tetke to kažu, ali ja ću stvarno biti najbolja tetka na svetu.

Kao što je Lidija Veljku i tebi? - Pa da. Kao što je ona nama. Gledamo je kao drugu majku. Nismo imali oca, ali smo imali nju.

foto: Damir Dervišagić

Da li je Veljko priželjkivao dečaka? - Znala sam koliko moj brat iščekuje da beba bude dečak, pa sam ga sve vreme zezala da sam ubeđena da će biti devojčica. Govorio je da mu je važno samo da je živo i zdravo, ali je u stvari hteo da me zadavi.

Kako si reagovala kada si saznala da će dečak dobiti ime po vašem pokojnom ocu? - Veljko i ja smo se kao klinci dogovorili da ko god od nas dvoje prvi dobije sina, da mu da ime Željko. Budući da će dobiti sina pre mene, njemu je pripalo da ispuni taj naš stari dogovor.

foto: Damir Dervišagić

