RODILA ME CARSKIM REZOM I 5 MESECI ME NIJE DOTAKLA! Severina u POTRESNOJ ispovesti otkrila da jednoj ŽENI duguje sve

Severina Kojić, koja je izgubila starateljstvo nad sinom Aleksandrom, koji je dodeljen ocu Milanu Popoviću, ispričala je ispričala je kako ju je mama rodila carskim rezom mesec dana pre termina.

"Rodila me carskim rezom i nije me uzela u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet meseci. Rodila me u osmom mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vreme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala", ispričala je Severina za Gloria.hr.

Dodala je kako je njena mama Ana uvek znala kad treba i na koji način joj je potreba, pa je tako jako dobro znala da je ćerka treba tog vikenda i odmah je iz Splita došla za Zagreb. Zaključila je kako tek sada kada je i sama majka, razume kako je njena mama uvek znala što joj treba.

Podsetimo, Opšinski građanski sud u Zagrebu doneo je privremenu meru prema kojoj Severina sina sada ima pravo da viđa svaki drugi vikend i utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, a ostalo vreme Aleksandar je kod oca Milana Popovića.

