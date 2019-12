ERA OJDANIĆ PODVODI KINESKINJE U SVOM MOTELU U MELJAKU! Devojke naplaćuju usluge samo 2.000 dinara, evo kako ih NARUČUJU

Eri Ojdaniću je, pored pevanja, biznis oduvek bio jača strana, pa se tako u 71. godini odlučio za novi posao.

Kako Kurir saznaje, pevač navodno podvodi mlade Kineskinje u svom motelu u Meljaku, i to po ceni od samo 2.000 dinara po usluzi.

U poslednje vreme u Srbiji vlada pomama za prostitutkama iz Kine, a u okolini Barajeva se priča da je folker razvio biznis baš s njima. S obzirom na to da je u njegovom objektu, pokraj ibarskog puta, uvek domaćinski štimung, redovno mu dolaze gosti iz svih krajeva sveta, kao i brojni stranci, kolege i imućna gospoda.

Neki od njih koriste sobe u motelu za prenoćište ukoliko dođu s puta ili se ponapijaju u restoranu.

- Ovde u selu se spekuliše da su neki ljudi kod Ere dovodili Kineskinje od kojih su koristili seksualne usluge. Ojdanić je u početku bio blago šokiran time, ali njegovo je da naplati rezervaciju i da se smeška. Međutim, kako je to postalo često, on se zainteresovao, shvatio da bi mogao da se poveže s njima i tako unapredi svoj posao.

Kad ga gosti pitaju, on preporuči devojke za druženje, ali se ne upliće u to šta će oni raditi s njima, niti se pominje prostitucija. One navodno naplaćuju svoje usluge samo 2.000 dinara, i to sve uzimaju za sebe. Ojdanić nije makro i od toga nema procenat, ali zato ima više rezervacija za sobe i u samom restoranu, koji mu inače godinama dobro funkcioniše, ali on uvek teži napretku - otkriva naš izvor i dodaje da je Era prepustio sinu Dragutinu da vodi restoran.

- Dragutina svi zovu kad treba da se ostavi prostor za proslave i on vodi evidenciju o svemu, ali uvek uputi oca u sve. Ništa od njega ne krije, znanje i vrednoću nasledio je od njega, tako da Ojdanić nema razloga da brine - završava naš izvor.

foto: Marina Lopičić

Pozvali smo pevača za komentar, a on je demantovao da ima bilo kakve veze s kineskim prostitutkama. - Ha, ha, ha. To je neko proneo vest zato što sam bio kod Milomira Marića u Jutarnjem programu na Hepiju, gde je tema bila kako od Kineskinja u Srbiji dobijate seks za 2.000 do 3.000 dinara, pa je verovatno neko to povezao s mojim objektom.

Tada sam rekao: „Kineska roba je najjeftinija u Evropi i svetu, pa su verovatno i one spustile cenu kad je u pitanju seks.“ Ta priča s mojim motelom apsolutno nema nikakve veze. Kod mene dolaze ljudi na prenoćište, nikad se nisam bavim tim poslom u smislu podvođenja i sličnih stvari. Ja sam domaćin čovek i moj objekat za smeštaj je čist - rekao je Era za Kurir.

SMIRIO SE Klinke sam stavio na pauzu, imam tetku od 35 godina Era Ojdanić pohvalio se da je konačno našao srodnu dušu. Reč je o devojci koja ima 35 godina, pa je istakao da je klinke stavio na pauzu. - Kad svi spavaju, ja izlazim. Idem kod svoje devojke, pregurao sam 35 godina. Čekao sam i konačno dočekao. Ove klinke imaju pauzu, a ova tetka od 35 i neki mesec više leži mi na srcu. Nikad vam neću otkriti njen identitet - rekao je pevač.

Kurir/Marija Dejanović/Foto: Stefan Jokić, Shutterstock

Kurir