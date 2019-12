SVAKOM MUŠKARCU TO NAJTEŽE PADA! Željko Samardžić siguran: Mnogo je gadno kad vam žena OVO uradi!

Foto: Printscreen, Magazin In

Željko Samardžić siguran je da su muškarci koji sve svoje tajne, čak i one iz spavaće sobe, iznose javno svojim prijateljima - nesigurni.

"To obično rade ljudi koji nisu sigurni u sebe. A gadno je kad žene pohvale onoga pre tebe. To je užas. Kad mislite da ste najbolji na svetu, a onda ona kroz razgovor promeni temu. Mislim da to svakom muškarcu nateže na svetu pada", ispričao je pevač u "Magazin Inu", a onda dodao da neke tajne ipak treba sačuvati za sebe.

"Ako želiš da povrediš svoje drago biće, onda priznaj. Nijedna žena ne voli da čuje nešto tako loše po nju", zaključio je on.

