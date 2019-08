ŽELJKO SAMARDŽIĆ KAO KAPETAN NA SVOM BRODU: Ovako se pevač opušta KAD misli da ga NIKO ne gleda! MILINA!

Željko Samardžić u najlepšim delovima Boke Kotorske među meštanima odavno važi za starog morskog vuka, jer godinama celu letnju sezonu provodi u Dobroti kraj Kotora.

Tu je pronašao svoj mir i utočište od beogradske buke i gužve, kao i rituale koje svakodnevno praktikuje. Već u ranu zoru ode na svoj brodić, gde doručkuje i popije kaficu, a onda zabaci štap u more i čeka ulov. Dok riba ne zagrize mamac, Željko iz svog malog zamrzivača izvadi hladnu bocu vina i lagano cirka. I tako svakog dana, sve po redu.

Paparaco Kurira uverio se u to kad je nedavno spazio Samardžića nedaleko od obale na njegovom brodiću. On ovog puta nije imao društvo, iako redovno okuplja prijatelje i druži se s njima. S muštiklom u ustima, sedeo je potpuno sam i pecao, a u jednom trenutku latio se gitare i zasvirao svoje pesme koje su mu najdraže. Milina!

Inače, pevačeva porodica provodi dva letnja meseca u Dobroti, dok on ume da ostane u ovom ušuškanom mestu i po pet-šest meseci, od maja do oktobra. Željko svoje najdraže svakodnevno vozi brodićem na lepa mesta za kupanje na Crnogorskom primorju, a pošto sam nije baš neki ljubitelj brčkanja, zanima se pecanjem, dok uveče izlazi s prijateljima. Često ume sam da isplovi, a to mu očigledno najviše prija kako bi se odmorio, budući da njegov posao i brojna putovanja malo ko može da izdrži, pogotovo u tim godinama.

