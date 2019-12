ŽELE MIRNIJI ŽIVOT NA SELU Jelena Tomašević otkrila o čemu pregovara sa suprugom! Ovo niko nije očekivao!

Pevačica Jelena Tomašević ističe da je njoj i suprugu Ivanu Bosiljčiću jako primamljiva ideja da prestonicu zamene selom, gde bi se bavili poljoprivredom, ali da to trenutno nije izvodljivo zbog obaveza njihove naslednice Nine.

Jelena Tomašević otkriva da često pregovara sa suprugom o tome da počnu da žive nešto mirnijim životom i posvete se uzgajanju organskih proizvoda.

foto: Damir Dervišagić

- To je fenomenalna ideja, iako je to više na nivou planova i razgovora. Ništa konkretno od toga nije realizovano još uvek. To je divno da se o tome piše i priča, pogotovo ako pitate Ivana, on bi se preselio na selo i pokrenuo neku proizvodnju organskih dobara. Međutim, to je trenutno neizvodljivo i zbog Nine i zbog naših poslova, ali možda nekad u budućnosti nešto promenimo - objašnjava pevačica, i dodaje da bi bez problema mogla da se zamisli kao domaćica na selu:

- Ne znam kako je to izvodljivo i da li bi moglo zvog Ninine škole i obaveza, iz tih razloga ne verujem da bi moglo. Inače, ja sam odrasla uz prirodu, u kući gde smo imali baštu, voćnjak, tako da mi to nije strano. U budućnosti kad Nina poraste i ode svojim putem, možda se mi preorijentišemo na poljoprivredu.

Jelena priznaje da još uvek nisu konkretno definisali šta bi tačno uzgajali i čime bi se bavili, ali priznaje da s godinama sve više tome teže.

- Nismo konkretno odlučili šta bismo konkretno uzgajali, već smo samo pričali da bismo to voleli. Takve ideje svakako dolaze sa nekom zrelošću i sa godinama. Dešavaju se promene u stavovima i u razmišljanju, pa je tako došlo do te naše ideje.

Poznata pevačica ne krije da su Ivan i ona podjednako uključeni u vaspitavanje i odgajanje mezimice Nine, koja će uskoro napuniti osam godina. Ipak Jelena kaže da ume da bude stroga mama kada za to ima potrebe.

- Odrasla sam u porodici gde mora da se zna red. Tako da pred kamerama se zna da se mora imati doza odgovornosti - šta se govori i kako se govori. Kod kuće sam pak duhovita, emotivna i kad treba ponekad stroga. Nije sad da vičem i pravim negativnu atmosferu, ali kad nešto ne može, onda ne može i mora to da se ispoštuje. Držimo se tih pravila i Ivan i ja, ali to nije ništa strašno i ne odskače od mog karaktera - tvrdi Jelena, i otkriva čija je Nina mezimica:

- Ona je poslušno dete i to je postavljeno na svoje mesto od kad je počela da razume šta joj se govori. Kad je tata tu, onda puštam njega da on s njom vodi razgovore i da rešavaju razne probleme. Tako da je ona tatina mezimica.

foto: Ana Paunković

Za narednu godinu Jelena ima nekoliko želja, ali i jednu važnu odluku .

- Poželeću da budemo zdravi i da budemo produktivni kao i do sada, ali i da se čuvamo. Kad se podvuče crta, shvatam koliko je bitno da čuvamo zdravlje, prijatelje i najbliže ljude u životu. Kako godine prolaze, shvatam da je to najdragocenije - objašnjava pevačica, i dodaje da će pokušati jednu stvar da promeni u 2020. godini:

- Ne volim tu svoju osobinu što kampanjski vežbam, ali eto volela bih da mi to bude nova odluka u narednoj godini - da idem u teretanu. Stalno mi je nešto drugo preče, i nadam se da će se to promeniti.

Poznata pevačica objasnila je da pored porodice najviše čuva svoja dugogodišnja prijateljstva, dok nepoznate ljude teško pušta u svoj život.

- Imam prijatelje i kume iz detinjstva sa kojima sam sedela u osnovnoj školi u klupi. Tako da uživam da provodim vreme sa njima. Neke su van zemlje, ali kad god se vidimo to je kao da smo nastavile gde smo stale. Hvala bogu, nisam imala neka veća razočaranja u prijatelje u životu. Više sam imala izneverena očekivanja od onih koje slabo poznajem. Retko puštam ljude blizu sebi, moraju da prođu kroz nekoliko filtera.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

