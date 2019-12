OTKRIVENO KADA ĆE TAČANO TORTI ŽENA DA UĐE U RIJALITI! Ovaj datum je za njih poseban: A Mitrova nema pojma šta je ČEKA!

Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da će čuvenom Torti, Edisu Fetiću, žena Zilha doći u Belu kuću "Zadruge" u ponedlejak 16. decembra. Takođe, što se datuma tiče - u pitanju nije nikakva slučajnost. Kako se navodi, njima je tada godišnjica braka.

"Zilha ulazi 16. decembra na jedan dan, godišnjica braka, love is in the air", piše u komentaru kraj izvesne objave koja nezvanično najavljuje njen odlazak u rijaliti.

foto: Printscreen

Ljubavnica Dragana Mitar i ne sluti šta je čeka, ukoliko su navodi istiniti pa se lepa Zilha zaista pojavi u Šimanovcima.

