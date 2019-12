HALIDA BATINE NEĆE KOŠTATI NI 1.000 €? Brutalno je izudarao ljubavnicu, grizao, a OVO je kazna na koju može biti OSUĐEN!

Najstroža kazna na koju Halid Muslimović može biti osuđen zbog brutalnog batinanja i napada na bivšu ljubavnicu Sonju Bašić je 1.100 maraka (550 evra). Kako se navodi, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je sa optužnicom koja Muslimovića tereti za nanošenje telesnih povreda dostavilo i predlog sankcije koju će sud, ukoliko utvrdi da ima dovoljno dokaza, najverovatnije i prihvatiti kao maksimalnu.

Tužilac je tako tražio da Osnovni sud u Banjaluci nakon sprovedenog postupka optuženom Halidu Muslimović za krivično delo telesna povreda utvrdi novčanu kaznu u iznosu od 700 KM (358 evra), a za ugrožavanje bezednosti 400 KM (202 evra).

Na današnjem nastavku suđenja svedočio je veštak sudske medicine Milan Srdić koji je potvrdio navode optužnice, da je Bašićeva imala telesne povrede u vidu krvnih podliva, oguljotina na leđima, ali i jednog ugriza na desnom ramenu.

Prema optužnici banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva Muslimović je Bašićevu napao 27. jula prošle godine. Bašićeva je tokom svedočenja između ostalog izjavila da je Muslimovića upoznala 2015. u Australiji na koncertu.

"Bili smo u emotivnoj vezi tokom koje sam mu pozajmila više od 20.000 maraka (10.227 evra), a kada sam tražila svoje pare nastao je pakao", izjavila je jednom prilikom Sonja.

Podsetila je da je tokom emotivne veze sa Muslimovićem svaka dva meseca dolazila iz Australije u BiH, nakon čega bi sa Halidom putovala po regionu i Evropi.

"Počeo je da traži sve više para i shvatila sam da se sve u stvari i radilo o parama. Problemi su počeli kada sam tražila da mi vrati pare", ispričala je Bašićeva.

foto: Marina Lopičić

Inače, Halid je posle suđenja koje je danas održano u Banjaluci rekao da je Sonja osuđeni narko-diler i da je na socijalnoj pomoći u Australiji. Odmah posle ove njegove izjave, Bašićeva je pokrenula novu tužbu protiv njega za klevetu, a kako je rekla, dokazaće i da postoje nove žrtve kojima Halid duguje ogroman novac.

"Dokle ljudi, opet. A ona je osuđivani narko diler. Ona je u Australiji na socijali. Ona je bankar sa druge strane pulta, tri puta je krivotvorila dokumenta da bi uzela kredit na tuđa imena", rekao je Halid posle suđenja, a na pitanje da li za to ima dokaze, rekao je da to ispitaju mediji.

"Drago mi je da Halid ima tu informaciju i te dokaze. Moji advokati su već to pokrenuli, tužiću ga. Halid treba da se pripazi jednu stvar, ja za sve imam dokaz. Ja da sam narko-diler, u Australiji ne bih mogla da imam bilo kakav kredit, dozvolu. To je jedna budala i kako gubi slučaj, onda udario na jednu ženu koja mu je hranila decu tri godine. A ako sam na socijalnom, kako on meni duguje 107.000 evra. On je jedan lažov težak", rekla je između ostalog Sonja.

Kurir.rs, M.G/Srpskainfo/Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Kurir