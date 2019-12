TUŽILA GA ZA PREBIJANJE A SAD ZA KLEVETU! Bivša Halidova ljubavnica odgovorila pevaču za optužbe da je narko-diler! HAOS

Sonje Bašić, koja je tužila bosanskog pevača Halida Muslimovića da je pokušao da je ubije, a posle suđenja koje je danas održano u Banjaluci pevač je rekao da je Sonja osuđeni narko-diler i da je na socijalnoj pomoći u Australiji.

Odmah posle Halidove izjave, Bađićeva je pokrenula novu tužbu protiv njega za klevetu, a kako je rekla, dokazaće i da postoje nove žrtve kojima Halid duguje ogroman novac.

"Drago mi je da Halid ima tu informaciju i te dokaze. Moji advokati su već to pokrenuli, tužiću ga. Halid treba da se pripazi jednu stvar, ja sve imam dokaz. Ja da sam narko-diler, u Australiji ne bih mogla da imam bilo kakav kredit dozvolu. To je jedna budala i kako gubi slučaj, onda udario na jednu ženu koja mu je hranila decu tri godine. A ako sam na socijalnom, kako on meni duguje 107.000 evra. On je jedan lažov težak", rekla je između ostalog Sonja.

Foto Printscreen

