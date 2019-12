EKSKLUZIVNO! GOCA ZBOG ŠIJANA OSTAVILA HALIDA! Samo je uradila OVO, a njemu je odmah sve bilo JASNO!

Goca Božinovska pre 30 godina bila je u vezi s Halidom Muslimovićem, kojeg je ostavila kada je upoznala budućeg supruga Zorana Šijana, otkriva Kurir dugo skrivanu tajnu.

Ljubav između ovo dvoje umetnika planula je tokom turneje na kojoj su zajedno nastupali. Bosanski pevač tada je već bio velika zvezda sa mnoštvom hitova, dok je Goca iza sebe imala dve ploče koje baš i nisu zaživele kod publike. Imala je i jedan propali brak s kompozitorom Radetom Vučkovićem, s kojim je dobila i ćerku Jelenu. Halid je bio slobodan, pa tako prepreka za njihovu romansu nije bilo.

Izvor blizak Muslimoviću ispričao nam je kako je izgledala njegova ljubav s Božinovskom.

Veliki zavodnik... Halid Muslimović foto: Damir Dervišagić

"On je važio za velikog zavodnika otkako se pojavio na estradi. Što se Goce tiče, s njom ga je spojio menadžer koji je nju pozvao da nastupa s Halidom. Ubrzo pošto su počeli da putuju širom regiona, zbližili su se emotivno i počeli da se zabavljaju. Nije to bila klasična veza, bar ne s Halidove strane, jer se on u to vreme viđao i s drugim devojkama. Znam da mu se Goca mnogo sviđala, ali nije planirao s njom brak", kaže naš sagovornik.

Koliko su Muslimović i Božinovska bili bliski, pokazuje i podatak da joj je on napisao sve pesme za treći CD "Želim da me želiš" iz 1989. godine. Čak je izdejstvovao preko svojih kontakata da pesme objavi sarajevska izdavačka kuća "Diskoton", koja je tada sarađivala s velikim imenima. - Goca je prve dve ploče snimila za "Diskos" i "Jugodisk", pa je prelazak u "Diskoton" bio stepenik više. Za to može zahvaliti Halidu, jer je on dosta pomogao u tome.

Nažalost, pesme koje joj je napisao nisu postale hitovi, ali je i pored toga ona nastupala skoro svaki dan. Bila je vrlo tražena.

Ljubav između njih dvoje pukla je, prema rečima našeg sagovornika, kada je Goca upoznala Zorana Šijana:

"Otišla je sa Zlatom Petrović u Crnu Goru i tamo je srela Zorana. Kad se vratila u Beograd, počela je da se zabavlja s njim, a Halidu je prestala da se javlja. Dakle, zvaničnog raskida nije bilo. Muslimović je od nekoga čuo da Goca ima novog dečka, pa mu je sve bilo jasno. Njih dvoje su do danas ostali u prijateljskim odnosima."

foto: Damir Dervišagić

I Goca za Kurir kaže da joj je bosanski pevač dobar prijatelj, ali da je između njih bilo emotivne veze.

"Halid i ja smo dugogodišnji prijatelji, radili smo na mom albumu. Ništa više od prijateljstva među nama nije bilo. I sad bismo se viđali kao nekad, ali razdvojio nas je onaj rat. On mi je i dan-danas ostao dobar prijatelj", tvrdi Božinovska, dok Halid nije odgovorio na našu poruku.

BURAN ŽIVOT Voleo i Vesnu, Zlatu... foto: Dragan Kadić Sem Goce, Halid se zabavljao i sa Vesnom Zmijanac. Bilo je to tokom osamdesetih godina, kada su njih dvoje bili početnici na estradi. Kako se završila njihova ljubav, otkrila je Vesna jednom prilikom. - Kada je Halid izdao album „Učini bar jedan pogrešan korak“, shvatila sam da je to pesma namenjena meni, nakon čega sam donela odluku da potražim drugog muškarca i da se udam. Posle toga sam Halidu posvetila pesmu „Nevera moja bio si ti“ - rekla je ona. Muslimović je bio zaljubljen i u Zlatu Petrović, ali ona nije u njega. "Jedno vreme sam kod njega i živela, jer smo mnogo putovali tada, imali smo tri koncerta dnevno. I tada je meni Halid govorio da sam ja njegova neostvarena ljubav, a ja mu kažem: „Čekaj, maco, red je podugačak", našalila se Zlata. Halid se naposletku oženio bosanskom pevačicom Adelisom Hodžić.

NAJDUŽA LJUBAV Goca sa Žapcem bila 16 godina foto: Dragan Kadić, PrintScreen Najdugovečnija Gocina ljubavna veza bila je sa Nebojšom Tubićem Žapcem, s kojim je počela da se zabavlja nekoliko godina nakon što ju je Šijan ostavio zbog najbolje drugarice Gorane. Spekulisalo da je Gocina veza sa Žapcem bila turbulentna, da ju je maltretirao, što je ona odlučno demantovala. "Ja sam sa njim provela 16 godina. On nikada ton povisio na mene nije, čak sam ja znala da budem naporna i dosadna, da histerišem. On se samo okrene i ode", kazala je pevačica.

Kurir.rs/Marija Dejanović/Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

