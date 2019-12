NEĆU S TIM NI DA POČINJEM DA ME NE BI NA GRANI NAŠLI! Radina velika ispovest: O ovome nikad ISKRENIJE nije pričala!

Radmila Manojlović tvrdi da je među retkima koji ne konzumiraju nedozvoljene supstance na estradi, te da joj one nikada, kao ni alkohol, nisu bile ni potrebne. Takođe, ona to ne planira da menja, već ima čvrst stav po tom pitanju. Sigurna je, kaže, da bi je nalazili na grani ukoliko bi se predomislila.

Zbog čega se priča da 90 odsto estrade konzumira drogu?

"Ne znam. Ne drogiram se i ne pijem pred nastup jer mi to nikada nije bilo potrebno. Dosta mojih kolega jednostavno mora da konzumira i alkohol i drogu. Posao koji donosi konstantnu interakciju sa ljudima ume da iscrpi i promeni čoveka. Među retkima sam koji ne konzumiraju drogu i kojima droga nikada nije bila potrebna."

Da li si ikada pomišljala da probaš nešto od nedozvoljenih supstanci?

"Nikada mi nije padalo na pamet da se dopingujem i da rizikujem sa tim zabranjenim supstancama. Luda sam previše i bez droge i bez alkohola. Ne bi bilo pametno da počnem još i sa tim. Na grani biste me nalazili."

Tvoje kolege kukaju da potežu za drogom da bi izdržali nastupe. Šta misliš o tome?

"Niko ne osporava da je ovaj posao težak, kao što niko ne osporava da neke kolege zaista moraju da uzmu nešto da ih digne jer ne mogu da izdrže naporna putovanja, nastupe, obaveze i sve što ide uz ovaj posao. Razumem ih, ali ne podržavam."

Kako tebi nije naporno?

"Koliko god da je posao pevača naporan, bilo bi vrlo ružno da kukamo zbog onoga što nam je Bog dao. Šta da kažu ljudi koji idu u rudnik i kopaju? Kod nas je problem što smo konstantno na točkovima, živimo brzo, vozimo noću, jurimo umorni i neispavani, pa nam je glava konstantno u torbi. Često i ne zavisiš sam od sebe i poslednjih godina samo gledam da stignemo u komadu. Pevanje i zabavljanje publike dođe kao najmanji problem."

Sa druge strane, boli je što je smatraju za nekoga ko nema svoje mišljenje.

Čini se da si počela da uzvraćaš koleginicama koje te napadaju javno?

"Bude mi krivo kada shvatim da me ljudi ne doživljavaju kao osobu koja ima svoje mišljenje, iako ga i te kako imam, a svaki put kada iskažem svoje mišljenje, dogodi se da ljudi budu šokirani. Odmah bude: 'Vidi ti nju što se izbezobrazila'. Zašto bih ja volela sve kolege i zašto bi sve kolege volele mene?! Zašto bismo mi svi bili divni, bajni, krasni, kada to nije istina, već je daleko od istine."

Koji je razlog što te koleginice stalno napadaju?

"Ne znam zbog čega dođe do toga. Moj problem je što sam navikla ljude da o svima pričam najlepše i problem je kada se to i na sekund promeni. Uvek sam bila takva, da ako nekoga ne mogu da pohvalim, sigurno ga neću ni vređati. Na kraju krajeva, po mom licu može da se prepozna koga ne mirišem i opet ni te kolege koje ne mirišem nikada nisam uvredila prva."

Šta prvo pomisliš kad čuješ da neka koleginica ogovara?

"Uvek sam gledala da budem taktična i da ne reagujem impulsivno. Mnogo puta bih rekla svašta nekome, ali shvatim da sam ja tip koji voli da pobeđuje dostojanstveno. Dešava se da se neko potrudi da saznam da je o meni pričao loše, ali baš ta osoba me prva izljubi i izgrli kada me negde vidi. Najbolja taktika za takve osobe je da ih potpuno ignorišete. Mene blokira licemerno ponašanje i zato se kontrolišem da koleginice ne vaspitavam jer to ipak nije moj posao."

Da li se dešavalo da od nekog vlasnika, menadžera ili starijeg kolege dobiješ nepristojnu ponudu?

"Nama ženama je teško da se nosimo sa ovim poslom upravo zbog toga što smo okružene muškarcima. Mnogo je mudrosti i pameti potrebno da bi se izbalansiralo sve što vas na estradi može snaći. Naravno da je svakoj od nas svašta nuđeno i da smo svašta mogle da očekujemo od ljudi koji su na neki način jači od nas, ali toga ima u svakom poslu. Jednostavno se izdigneš iznad toga i na sve načine zaštitiš sebe. Odbiješ ponudu tako da se niko ne uvredi i nastaviš kao da se ništa nije desilo."

Pisalo se da želiš dete, ali da tvoj dečko Haris nije za to. Šta je istina?

"Kod nas se nikad ne zna. Prvo ja hoću dete, a on juri pesme, spotove. Onda on hoće dete, ali ja ne mogu zbog posla. Luda kuća sa nama, ali sigurno je da oboje želimo da jednog dana zasnujemo porodicu."

Kako si uspela da odbraniš svog dečka od silnih pevačica koje su ga napadale?

"Pa nije on sa bilo kim, nego sa mnom. Istina je da se dopadao nekim pevačicama, ali gde ja prođem, tu trava više ne raste. Dostojanstveno sam se nosila sa svim pakostima koje su pokušali da nam naprave, ali moja smirenost došla je s godinama. Konačno znam koliko vredim, a možda čak i precenjujem sebe toliko da mi niko ne može ništa."

Da li bi Haris promenio nešto na tebi?

"Verujte da me Haris toliko hvali, da je glavni krivac za to što o sebi imam previsoko mišljenje. Toliko mi komplimenata udeli svakodnevno, pomislim: 'Bože, od mene ne postoji lepša.' On mi uputi lepu reč čak i kada izgledam kao da sam izašla iz kontejnera. Bez obrva, sa nekim polurepom, hodajuća katastrofa. Ma bolje da ne znate kako izgledam kada se probudim, a njemu sam i tada lepa. Mislim da boljeg dečka nisam mogla da imam. Poželela bih takvog svakoj devojci koja nema samopouzdanje."

Da li je istina da ste odustali od stana jer želite veliku kuću van grada?

"Volela bih da imam stan u prestonici, ali isto tako smatram da je Seka Aleksić najpametnija što je svoju oazu mira napravila nadaleko od Beograda. Napravila raj za sebe, svog supruga i decu i sklonila se od stresa i gužve. Uvek sam zamišljala da moj raj i mir budu van glavnog grada. Planiramo da kupimo nekretninu, a gde i šta, to ćemo videti za neko vreme. Još se nismo odlučili."

Odustala si od estetskih operacija. Zbog straha ili zbog toga što si sazrela?

"Ostaću upamćena kao redak primer devojke koja u sebi nema ništa plastično. Ne znam kako će ovo zvučati, ali ja sebi zaista jesam prelepa. Ne mogu da kažem da ne bih ništa promenila, ali za sada sam zadovoljna. Ne ponosim se time što nisam išla na plastične operacije, već sam u harmoniji sa svojim telom i licem."

Jesu li tvoj nos ostavili na miru?

"Mislim da će moj nos uvek biti zanimljiv svima, ali sa tim sam u redu. Postoje stvarno znatno veći nosevi od mog i zbog toga sam i odustala od ideje da mi se moj ne dopada i da ga treba korigovati. Na kraju krajeva, među prvim mladim pevačima sam korigovala zube i to me je učinilo lepšom. Za nekoga je to nos, za nekoga su grudi, za nekoga zadnjica."

Veoma si vezana za oca. Koliko često uspavaš da odeš kod njega?

"Mnogo mi fali vreme sa njim i taj osećaj mi se javlja svakodnevno. Ne radi se samo o praznicima već o svim danima u godini. Trudimo se da nadoknadimo izgubljeno vreme kad god se vidimo, ali nekako ga nikada nema dovoljno. Ipak, učim se da budem manje emotivna i da na sve gledam sa lepše strane kako ne bih poludela od emocija prema ocu i našem odnosu."

Da li bi podržala svoje dete ukoliko bi želelo da se bavi pevanjem?

"Podržala bih svoje dete čime god bi želelo da se bavi ukoliko bi za to imalo talenta. Nikada ne bih kresala krila svom detetu samo zato što je pevački posao težak. Meni ih niko nije kresao, pa bih bila srećna da rodim biće koje će na mamu imati talenat za muziku."

