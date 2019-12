RADA KONAČNO PROGOVORILA O RATNOM STANJU SA HARISOM! Tako je i među njihovim familijama?! Pevačici je svega DOSTA!

Rada Manojlović istakla je da su oni koji slušaju isključivo glasine jedini koji misle da između nje i Harisa vlada "ratno stanje". Istina je, kaže, mnogo drugačija.

Kakva je trenutna situacija u emotivnoj vezi sa kolegom Harisom Berkovićem, jer svašta se priča?

"Kao i uvek, ali ako slušaš glasine, onda je to ratno stanje u našem stanu i u familijima."

Pričala si da su neke koleginice pokušale da vas rastave. Pokušavaju li i dalje?

"Nema ih više. To smo prevazišli. Ne može nas niko da rastavi osim nas samih. Ja se ne bunim što se on dopada koleginicama. Meni to prija. Nisam ironična kad to kažem. Volim da imam nešto na čemu mi drugi zavide."

Kako izgleda vaš život u četiri zida? Pomaže li ti Haris u kućnim poslovima? Ideš li za njim i govoriš mu da skloni svoje stvari?

"Voli sve da radi po kući. Čak ga teram od sebe kada nešto radim jer sam Devica u horoskopu i volim to po mom da uradim. On je stvarno voljan uvek da pomogne. Nije od onih lenjih muškaraca."

Da li ume da kuva?

"Ume da kuva i često mi pomaže kada spremam neku hranu. Ja i kuvam, ako niste znali. Živi smo, ništa nam ne fali, nismo se otrovali (smeh)"

Kakva jela voliš da spremaš?

"Sve volim da kuvam. Našla sam neke recepte, pratim šta tamo piše i super mi ide. Nećemo ostati gladni, to je sigurno."

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Sonja Spasić

Inače, Rada je u poslednje vreme kao na meti raznih neprijatnosti - prvo su je deportovali iz Cirihajer nije imala radnu vizu u pasošu, a potom su joj specijalci upali na nastup u Tuzli. Pevačica misli da je neka viša sila tu umešala prste.

"Poterao me maler, urekli su me ovi što su me godinama prozivali."

Da li to znači da veruješ u crnu magiju?

"Ne verujem u magiju, ali je malo previše nekih sličnih dešavanja u kratkom periodu. Što je mnogo, mnogo je. Što samo ja od toliko pevača da nagrabusim?"

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir