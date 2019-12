TO RADI MOJA ŽENA! Haris Džinović otkrio detalj iz privatnog života: Mene je to, na svu sreću, MIMOIŠLO!

Haris Džinović otkrio je da nije veliki ljubitelj prazničnih kupovina, te da je za poklone zadužena njegova supruga. Kako je istakao, ne voli gužve i, čak i kad sam za sebe pazari - uglavnom to čini u inostranstvu.

"Ne izlazim u grad, po prodavnicama i tako to. Ne znam... Nisam kupovao poklone, to žena kupuje. Mene je taj deo obaveze mimoišao, na svu sreću. Ne volim te gužve. Čak i sebi ako nešto moram da kupim, to obično radim u inostranstvu", objasnio je u "Ekskluzivu" Haris.

foto: Printscreen, Exkluziv

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

