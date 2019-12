GLEDAM NA NJEGA KAO DA SAM MU PRAVI DEDA, PRESUDA NIJE PRAVEDNA: Kebina podrška snajki Severini će vas DIRNUTI!

Dragan Kojić Keba je progovorio o oduzimanju starateljstva nad sinom njegovoj snajki Severini Kojić. Pevač je istakao da se nada da će dete ponovo biti uz majku.

"Nisam ja vodovit! Bože zdravlja, rešiće se na najbolji mogući način. Optimista sam i nadam se da će sve to biti rešeno", kaže Keba i dodaje:

"Neću da se mešam u rad nikakvih sudova... Sve će to biti u redu. Ja sam rekao da ta presuda nije lepa, da je dete sedam i po godina bilo uz majku... Po mom mišljenju to nisu pravedno uradili, ali opet mislim da će se rešiti", rekao je pevač, a onda je jednom izjavom o Severininom sinu dirnuo sve.

foto: Damir Dervišagić

"Gledam na njega kao da sam mu pravi deda. To je dete koje ne možeš da ne voliš", rekao je Keba, a onda se osvrnuo na napade da je želeo da privuče medijsku pažnju kada je Severini javno, putem društvene mreže Instagram uputio podršku.

"Šta ima u tome loše što sam Severini poslao podršku javno? Ja sam dobar čovek jer mi je duša slobodna, zato što uvek smem da kažem ono što mislim, ono što hoću, bitno je da ono što čovek želi da kaže tog momenta to i kaže. E to se zove sloboda. To je moja sreća i bogatstvo, duša mi je slobodna...", poručio je Keba.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

