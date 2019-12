JASNA MILENKOVIĆ JAMI ZA KURIR O SVOM LJUBAVNOM ŽIVOTU: Nekad su me hteli matorci a danas me jure klinci

Jasna Milenković Jami žarila je i palila devedesetih godina, a sada proživljava drugu mladost.

U intervjuu za Kurir pevačica otkriva kako je opstala, ali i kakve muškarce voli.

- Jedna sam od retkih koja je ostala. Devedesete su bile plodne godine. Snimite pesmu i svi znate čija je, a ove danas sve liče jedna na drugu, svi isto pevaju. To će nestati, jer se na terenu traže pesme devedesetih. Svi znaju moje pesme „Šibica“, „One stvari“...

Kad smo već kod te pesme, treba li što više raditi „one stvari“?

- Za Novu godinu uvek kažem onima koju su na mom nastupu: „Ljudi, radite više one stvari“... Ali seks radi seksa je jeftina zabava. To je kao ono - ne znamo šta da radimo, ajde, to ćemo.

Goca Tržan je rekla da je za 24 sata 12 puta imala seks. Da li si ti nekad brojala?

- Ne bavim se brojanjem. Ali naravno da seks treba imati, zdrav je, zato mi žene imamo osmeh na licu.

Pitaju li te muškarci koji su ti po redu?

- Ne, ali se ceo život družim s muškarcima i kako su oni rasli, tako su im se recke, koje su im veoma bitne, povećavale. I kad dođu do nekog broja, recimo 50, onda su u fazonu „to je to“.

Da te je neko pitao koji ti je po redu, šta bi rekla?

- Treći, da ne bude da me je samo jedan pre njega hteo, nego dvojica.

Muškarcima si uvek bila fatalna. Da li se slažeš s tim?

- To su mi nametali, nikad ja nisam potencirala. Frajeri su se vrteli oko mene i ta priča je potekla od njih, ne od mene.

Jedna si od retkih po koje su slali helikoptere.

- Ih, da je samo to. Bili su avioni, mali, pa veliki... Sada čekam „mig“. Stiže uskoro.

Uvek su te želeli moćni muškarci, političari, ali i kriminalci...

- Imam nenormalnu energiju. U mladim danima su me jurili matorci, a sada klinci. Ne mogu da se snađem, ali mi to svakako prija.

Da li te je privlačila njihova moć?

- Nije, zato što sam ih zapravo ja pravila moćnim, bez obzira na njihov položaj. Uglavnom, kad sam ih upoznavala, bili su okej, a onda sam ja napravila od njih to što su danas.

Kako si to uspevala?

- Lepo, radiš na njima. Ne mogu da vam otkrijem, puno košta. Ali ne seksualno moćnim, da ne bude zabune, nego moćnim kao muškarci.

Da li to aludiraš na Mila Đukanovića?

- A ne, to vi aludirate na njega. To su muškarci koji su danas moćni, ali se ne piše o njima. Iz sveta politike i sporta.

Kakvi frajeri su ti najbolji?

- Sportisti, oni su u treningu. Po mom ukusu su odbojkaši, košarkaši, vaterpolisti i fudbaleri, ali i golmani.

U kakvom si odnosu s Milom?

- Crna Gora ima odličnu klimu, predivno more... To košta da ja pričam o njima. Kakvu su reklamu muškarci preko mojih leđa dobili. Ajmo sada kontra, pitajte njih za mene, pa da se reklama malo vrati.

Odsečna: Ne liči na sebe, ali tvrdi da je stavljala samo hijaluron

Ne želim prirodno da starim, ali nisam ništa operisala!

Svi govore da si preterala sa operacijama?

- Protiv mene se vodi ozbiljna kampanja. Kad uđete na internet, vidite katastrofu koja nije realna. Nikakvu operaciju nisam radila. Dovedite plastičnog hirurga da me pregleda, ali u nekoj TV emisiji.

Da li si radila usne, stavljala botoks?

- Što ne pišete o fenomenu koji je jako ružan, a to je kad devojke sa 17, 18 godina rade to, danas su napunile 22, 23 i one već imaju slike nekad i sad. To što ja vodim računa o sebi i što ne želim da prirodno starim, to je moj izbor. Nisam stavljala botoks, ne volim ga, samo hijaluron. Zašto je problem da se kaže uradila sam to i to, ako se vidi? - Nemam ja problem s tim, ali hajde da krenemo od one koja je najviše to radila. Kad ona bude pričala, pričaću i ja.