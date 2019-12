PRETUKAO VERENICU, PA POBEGAO ZA AMERIKU! NA POTERNICI JE! Vladimir Stanojević se tajno OŽENIO, a odao ga jedan detalj!

Nekadašnji voditelj Vladimir Stanojević, nakon što je pretukao devojku Anu Mariju Žujović, rešio je da napusti Srbiju i život otpočne u Americi. On je zemlju napustio da bi, kako je tada rekao, učio jezik, ali se to učenje očigledno odužilo. Za to vreme, Žujovićeva je tražila da mu se sudi u odsustvu i taj postupak još uvek traje.

To nije sprečilo Vladimira Stanojevića da se oženi u Americi. Ovu informaciju on krije kao zmija noge, iako se na nekim fotografima na društevnim mrežama može primetiti burma.

- Vladimir je rešio da se oženi Amerikankom, a za to su znali samo njegovi najbliži. Svi su ostali zatečeni, jer on tu devojku krije od očiju javnosti i ne eksponira je nigde. Mnogo koji su mu bliski nisu imali prliku da je upoznaju, niti je pričao o njoj, samim tim je jasno što ih je iznenadila njegova odluka. Odjednom, u julu se na društevnim mrežama pojavila fotografija na kojoj se vidi burma, ali ne i supruga. Tada su ispitivanja počela - otkriva izvor i dodaje:

foto: Printscreen Instagram

- Ono što se zna jeste da je devojka poreklom iz Amerike. Vladimir nije želeo da otkriva detalje o njoj niti o njihovoj vezi, iz nekog razloga ne želi da ljudi znaju bilo šta o tom braku. Sa njom je u Los Anđelesu, tu radi i provodi vreme. Prijatelji su mu čestitali, ali većeg slavlja u Srbiji neće biti jer bi on bio priveden pred lice pravde čim bi kročio.

Inače, iako je 2016, godine za njim raspisana potrnica, Vladimir se nije vraćao u Srbiju kako bi se na sudu suočio sa fitnes instruktorkom Anom Marijnom Žujović. Tada je ispričao kako je u Americi pronašao posao, i to zanimanje koje mu pruža mogućnost da stalno bude okružen obnaženim devojkama i striptizetama.

- Radim kao "host" odnosno domaćin, za najpoznatije klubove u Los Vegasu, gde se organizuju najbolje dnevne žurke na bazenu. Radim svako veče i rukovodim sa nekoliko limuzina koje prevoze goste od hotela do kluba - rekao je Stanojević svojevremeno za Pink.

Voditelj je tada priznao i da se preselio u novi stan u Las Vegasu u elitnom kompleksu "Panorama apartments" i da ima sve što je potrebno za lagodan život.

Vladimir Stanojević je optužen da je u februaru 2015, godine fizički nasrnuo na Anu Mariju Žujović u njenom stanu i naneo joj teške telesne povrede. On je tvrdio da ona izmišlja, sudski veštak je utvrdio da je ona imala teške telesne povrede.

foto: Printscreen/Instagram

- Uhvatio me je za ruku i oborio na trosed. Uspela sam da se otrgnem i pobegnem u spavaću sobu. Krenuo je za mnom i tu je počeo opet da me udara. Nisam uspela da se odbranim. Oborio me je na krevet i više puta udario šakama po licu. Osetila sam da mi curi krv iz nosa i počela sam da plačem. Prestao je da me bije kada sam rekla da ću zvati policiju. Krenuo je ka izlazu i tada me je gađao nekom bočicom, ali me je promašio. Zatim sam oprala krv sa sebe - deo je iskaza koji je Ana Marija dala u policiji.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic

